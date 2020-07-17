Кто льет топливо в Байкал?

/В России/

Руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев рассказал в эфире радио Sputnik о новых инициативах, направленных на сохранение озера.

В Байкал разлились нефтепродукты – утечка с частного катера произошла у острова Ольхон в Иркутской области. Прокуратура организовала проверку.

Как отметил в эфире радио Sputnik руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев, такие случаи, к сожалению, не редкость.

"У нас сейчас большое количество разливов. Раньше это просто замалчивали, сейчас это более явно, люди видят, есть возможность распространить информацию. На Байкале раньше тоже такое было, там плавают старые корабли, у которых может происходить утечка топлива. Эта ситуация с пришвартованным катером печальна, это не должно повторяться. Эти суда надо проверять – думаю, начнется проверка всех судов, ремонтные работы. Причал должен быть оборудованным, чтобы бортовая часть судна во время качки не протаранилась", - считает Максим Токарев.

Он рассказал о подготовке петиции, которая предложит ужесточить правила поведения на льду Байкала.

"Мы готовим петицию с предложением ужесточить правила нахождения на береговых линиях. Зимой, когда встает лед, начинаются всякие покатушки на льду. Я против этого. Очень большое количество разливов происходит: там не только топливо, но и масла. И часто машины уходят под лед Байкала. Когда собирается большое количество транспорта на льду Байкала, я считаю, это вредит картине Байкала. К сентябрю мы хоти ужесточить меры использования транспорта на льду озера", - сказал Максим Токарев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/