"Катастрофы не наблюдаю": житель Ростова рассказала о последствиях потопа

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Потоп в Ростове-на-Дону – это не катастрофа, как может показаться из фотографий в социальных сетях, рассказала радио Sputnik жительница города Наталья Чернобровкина.

В пятницу 17 июля на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. Из-за слабой ливневой канализации центральные улицы города ушли под воду примерно за два часа. Движение транспорта было практически остановлено, поскольку вода была выше легковых и даже некоторых грузовых машин. О пострадавших и жертвах стихии пока не сообщается.

Жительница центра Ростова-на-Дону Наталья Чернобровкина рассказала, что город превратился в реку.

"Дождь начался около 9 утра, и лили до половины одиннадцатого. Я думаю, что это потоп был. У нас были реки по улицам из-за слабых ливневок. Потоп был сильный. На эту минуту идет просто дождь, а не такой дикий ливень. Ситуация нормализуется. У меня во дворе только огромная лужа. Я пока катастрофы не наблюдаю", - рассказала жительница города.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/