В МЧС рассказали о продолжении ростовского потопа

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Ливневые дожди, вызвавшие потоп в Ростове-на-Дону, постепенно стихают, но осадки продолжатся до конца суток. О ситуации в затопленном городе рассказали радио Sputnik в пресс-службе МЧС России Главного управления по Ростовской области.

В пятницу 17 июля на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. Центральные улицы города ушли под воду за несколько часов. Движение транспорта практически остановилось. Уровень воды на некоторых улицах превышал высоту легковых и даже некоторых грузовых машин. О пострадавших и жертвах стихии пока не сообщается.

В МЧС призывают местных жителей по возможности не выходить из дома и избегать подземных переходов и подземных паркингов. Спасатели предупредили в интервью радио Sputnik, что сильный ливень закончился, но дожди будут идти в регионе до конца дня.

"Осадки продолжаются. Они будут идти до конца суток. Низменные территории города затоплены. Под водой несколько социально значимых объектов и частные жилые дома в низинах. Сейчас дождь стихает, но подразделения МЧС России находится на наиболее опасных участках. Они работают по откачке воды и по помощи людям", - рассказали в пресс-службе МЧС региона.

В МЧС также призвали при малейшей угрозе жизни звонить спасателям по телефону 112.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/