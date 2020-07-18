ДОМ.РФ и Сбербанк впервые на российском рынке выпустили ипотечные облигации с электронными закладными

/В России/

Впервые на российском рынке ценных бумаг ДОМ.РФ совместно со Сбербанком выпустили ипотечные облигации с электронными закладными. Размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием размером 1 млрд рублей завершено 17 июля 2020 года. Эмитентом является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Ипотечное покрытие выпуска 4-16-00307-R-002P полностью сформировано из электронных закладных.

Это четвертый выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченных ипотечным портфелем Сбербанка в рамках подписанного в 2017 г. меморандума о сотрудничестве по выпуску облигаций с ипотечным покрытием в объеме до 300 млрд руб. Общий объем выпусков ДОМ.РФ и Сбербанка достиг 121 млрд рублей. Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года был размещен 21 выпуск объемом более 575 млрд рублей.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко:

«Выпуск ипотечных облигаций с использованием электронных закладных – большой шаг на пути к повышению доступности ипотечного кредитования в России. Была проделана большая кропотливая работа, подготовка к размещению длилась почти три года. Использование электронных закладных позволяет добиться существенного повышения эффективности ипотечной секьюритизации благодаря ускорению процессов и снижению издержек у всех участников, что в конечном итоге будет приводить к более низкой ставке по ипотеке для заемщиков».

Сбербанк является лидером по выдаче ипотечных кредитов, оформленных электронной закладной, и первым в России банком, который полностью отказался от бумажных закладных и внедрил использование электронной закладной в масштабах всей страны.

Вице-президент – директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин:

«Ключевой задачей текущей сделки является отработка технологии и процессов. В дальнейшем Сбербанк планирует существенно нарастить объемы ипотечных ценных бумаг на электронных закладных. Диджитализация закладных будет способствовать улучшению клиентского пути, увеличению рынка секьюритизации и расширению перечня привлекательных для инвесторов российских активов».

ИЦБ ДОМ.РФ – стандартные ипотечные облигации, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является Ипотечный агент ДОМ.РФ - 100% дочернее общество единого института развития в жилищной сфере. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг входит в число основных задач ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.

Выпуск электронных закладных стал возможен с 01.07.2018, после вступления в силу Федерального закона от 25.11.2017 № 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Электронная закладная составляется путем заполнения специальной формы на едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте Росреестра, подписываемой электронными подписями заемщика (если залогодателем выступает третье лицо), залогодателя, кредитора и государственного регистратора.

Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/