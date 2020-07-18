Россияне стали реже носить маски и перчатки в общественных местах

/В России/

Российские граждане реже стали пользоваться масками и перчатками в общественных местах, о чем свидетельствуют результаты исследования Wanta Group.

По сравнению с последней неделей июня для жителей городов-миллионников, которые носят средства защиты в продуктовых магазинах, снизилась с 86% до 81%, пишет РБК. Около 14% опрошенных носят маски и перчатки в масках против 18% в июне. В салонах красоты данный показатель упал с 60% до 52%.

Москвичи, как показало исследование, носят маски и перчатки в общественных местах чаще, чем жители других городов. Около трети респондентов используют средства индивидуальной защиты в магазинах, общественном транспорте, банках и торговых центрах. В других регионах маску носит лишь каждый 10-й горожанин.

По поводу кинотеатров треть опрошенных рассказала, что готова носить средства защиты в холле, а в зале на все время просмотра фильма остаться в маске решили только 37% россиян.

В опросе участвовали более 4 тыс. респондентов из городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.

Источник: https://www.mk.ru/