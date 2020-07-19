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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июнь 2020 года

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

МедиаИндекс

1

+2

МАКАРОВ Вячеслав Серафимович

Санкт-Петербург

12 898,6

2

+9

МЯКУШ Владимир Викторович

Челябинская область

8 683,0

3

+2

БУРЛАЧКО Юрий Александрович

Краснодарский край

8 328,0

4

+2

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович

Башкортостан

7 953,0

5

-3

ДАУДОВ Магомед Хожахмедович

Чечня

7 094,1

6

-2

БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич

Московская область

6 584,0

7

+2

НЕТЕСОВ Владимир Иванович

Воронежская область

5 812,1

8

+5

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович

Татарстан

5 713,0

9

-8

ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич

Москва

5 623,5

10

0

ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович

Иркутская область

5 481,0

11

-3

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич

Крым

5 383,1

12

+5

ШИМКИВ Андрей Иванович

Новосибирская область

4 396,1

13

+6

ЛИДИН Валерий Кузьмич

Пензенская область

4 136,0

14

0

ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич

Вологодская область

3 720,1

15

+5

РОМАНЕНКО Александр Алексеевич

Алтайский край

3 299,0

16

0

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна

Свердловская область

3 163,0

17

-2

КОТОВ Александр Алексеевич

Псковская область

2 912,0

18

+5

ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич

Сахалинская область

2 734,0

19

+16

РОЛИК Александр Иванович

Приморский край

2 695,0

20

-13

БЕБЕНИН Сергей Михайлович

Ленинградская область

2 626,1

21

+17

РОМАНОВ Александр Сергеевич

Саратовская область

2 604,0

22

+4

ЯМКИН Сергей Миронович

ЯНАО

2 480,1

23

-11

ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич

Дагестан

2 439,0

24

-3

ИЩЕНКО Александр Валентинович

Ростовская область

2 409,0

25

0

МАТУШКИН Евгений Алексеевич

Тамбовская область

2 340,1

26

+3

ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович

Нижегородская область

2 168,0

27

-9

ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич

ХМАО

2 142,1

28

0

АБРАМОВ Сергей Васильевич

Магаданская область

2 054,0

29

+1

МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович

Орловская область

1 819,0

30

-8

ПИСАРЕВА Елена Владимировна

Новгородская область

1 808,0

31

+17

ГОГОЛЕВ Петр Васильевич

Саха

1 763,0

32

-1

ПУТИЛИН Павел Иванович

Липецкая область

1 754,0

33

-6

ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович

Карелия

1 507,0

34

+23

СУХИХ Валерий Александрович

Пермский край

1 476,5

35

+6

СВИРИДОВ Дмитрий Викторович

Красноярский край

1 476,0

36

+3

НЕМЦЕВ Владимир Владимирович

Севастополь

1 455,0

37

-4

ФОМИН Аркадий Васильевич

Рязанская область

1 430,1

38

-2

ЛЯХОВ Игорь Васильевич

Смоленская область

1 345,0

39

+5

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич

Тюменская область

1 334,2

40

+7

БАБУРИН Виктор Сергеевич

Калужская область

1 263,0

41

+2

ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич

Тульская область

1 233,0

42

+29

ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич

Тверская область

1 222,0

43

+15

КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович

Самарская область

1 205,1

44

+5

ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович

Курганская область

1 161,0

45

+15

ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич

Амурская область

1 052,0

46

-9

ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич

Омская область

1 005,0

47

+3

АНОХИН Алексей Алексеевич

Костромская область

971,0

48

-8

КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич

Владимирская область

883,0

49

+5

ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна

Коми

882,0

50

+3

ПАВЛОВА Любовь Алексеевна

Еврейская АО

859,0

51

-27

ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна

Архангельская область

827,0

52

+4

ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна

Белгородская область

786,0

53

-19

МАРТЫНОВ Игорь Александрович

Астраханская область

780,2

54

-2

ПОПКОВ Владимир Иванович

Брянская область

771,0

55

-13

НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович

Удмуртия

749,0

56

+9

БЛОШКИН Александр Иванович

Волгоградская область

640,1

57

+18

ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна

Калининградская область

617,0

58

+1

ДУБОВОЙ Сергей Михайлович

Мурманская область

579,0

59

+15

БАКИН Владимир Гаврилович

Кировская область

558,0

60

+7

ГРАЧЕВ Сергей Иванович

Оренбургская область

506,0

61

+5

ЧИБИРКИН Владимир Васильевич

Мордовия

477,0

62

+17

ЕГОРОВА Татьяна Борисовна

Кабардино-Балкария

460,1

63

+5

КОЗАЧКО Анатолий Васильевич

Калмыкия

455,0

64

+14

ЕГОРОВА Альбина Егоровна

Чувашия

448,0

65

+20

ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович

Курская область

442,0

66

-20

КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна

Томская область

431,0

67

+9

ДМИТРИЕВА Марина Авенировна

Ивановская область

430,1

68

-13

ПАВЛОВ Владимир Анатольевич

Бурятия

417,0

69

-24

ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич

Хакасия

416,0

70

-8

ЯГУБОВ Геннадий Владимирович

Ставропольский край

386,0

71

+2

КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич

Ярославская область

356,0

72

+5

ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич

Республика Алтай

322,0

73

-3

ИВАНОВ Александр Игоревич

Карачаево-Черкесия

320,1

74

+6

НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович

Адыгея

292,0

75

-14

ДАВАА Кан-оол Тимурович

Тыва

278,0

76

-7

МАЧНЕВ Алексей Васильевич

Северная Осетия

265,1

77

-45

РАЕНКО Валерий Федорович

Камчатский край

265,0

78

-6

ЗИКУНОВА Ирина Валериевна

Хабаровский край

229,0

79

-15

МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич

Ульяновская область

196,0

80

-17

ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич

Забайкальский край

148,0

81

-30

ЛУТОВИНОВ Александр Ильич

Ненецкий АО

92,0

82

-1

ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич

Кемеровская область

90,0

83

0

ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович

Ингушетия

87,0

84

-2

СМИРНОВ Анатолий Васильевич

Марий Эл

76,0

85

-1

МАСЛОВ Александр Иванович

Чукотский АО

40,0

 

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Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июне стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Владимир Мякуш (Челябинская область) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким профессора Санкт-Петербургского государственного университета, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первых четырех созывов Ватаняра Ягья, скончавшегося на 82-м году жизни. Кроме того, Вячеслав Макаров сообщил о назначении Константина Желудкова на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что Вячеслав Макаров присутствовал на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш сообщил о результатах предварительного голосования (праймериз) за кандидатов от партии на предстоящих выборах в Законодательное Собрание региона. В тройку лидеров, которые возглавят список "Единой России" на выборах, вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Также СМИ сообщали, что председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш проголосовал 26 июня по поправкам к Конституции.

Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко рассказал, что в ходе 39-й внеочередной сессии Законодательного Собрания принято решение о проведении выборов на пост губернатора Краснодарского края 13 сентября 2020 года. Также СМИ сообщали, что спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание фракции "Единой России" в ЗСК, предметом обсуждения стали вопросы организации взаимодействия с жителями края. Помимо этого сообщалось, что Юрий Бурлачко принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Сергея Голубева (+29), Валерия Сухих (+23) и Николая Жеребилова (+20).

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев посетил с рабочей поездкой два муниципалитета в Тверской области, Западнодвинский муниципальный округ и Жарковский район, оценив результаты ремонта дорог, благоустройства, газификации района, провел встречу с руководителями предприятий и организаций. Кроме того, накануне Дня изобретателя и рационализатора Сергей Голубев встретился с учеными-физиками Тверского государственного университета.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих прокомментировал назначение досрочных выборов губернатора региона 13 сентября. Кроме того, по случаю 55-летнего юбилея Валерий Сухих был награжден Почетной грамотой правительства региона за значительный вклад в систему регионального законодательства.

Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов провел в дистанционном режиме заседание областной Думы, на котором обсуждались вопросы прожиточного минимума пенсионеров, организации капитального ремонта, использования знамени Победы, голосования по внесению поправок в Конституцию. Николай Жеребилов призвал жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать, заверив, что безопасность процесса организована на высшем уровне.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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