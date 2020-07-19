Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июнь 2020 года
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
+2
|
МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
|
Санкт-Петербург
|
12 898,6
|
2
|
+9
|
МЯКУШ Владимир Викторович
|
Челябинская область
|
8 683,0
|
3
|
+2
|
БУРЛАЧКО Юрий Александрович
|
Краснодарский край
|
8 328,0
|
4
|
+2
|
ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
|
Башкортостан
|
7 953,0
|
5
|
-3
|
ДАУДОВ Магомед Хожахмедович
|
Чечня
|
7 094,1
|
6
|
-2
|
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич
|
Московская область
|
6 584,0
|
7
|
+2
|
НЕТЕСОВ Владимир Иванович
|
Воронежская область
|
5 812,1
|
8
|
+5
|
МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
|
Татарстан
|
5 713,0
|
9
|
-8
|
ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич
|
Москва
|
5 623,5
|
10
|
0
|
ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович
|
Иркутская область
|
5 481,0
|
11
|
-3
|
КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
|
Крым
|
5 383,1
|
12
|
+5
|
ШИМКИВ Андрей Иванович
|
Новосибирская область
|
4 396,1
|
13
|
+6
|
ЛИДИН Валерий Кузьмич
|
Пензенская область
|
4 136,0
|
14
|
0
|
ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич
|
Вологодская область
|
3 720,1
|
15
|
+5
|
РОМАНЕНКО Александр Алексеевич
|
Алтайский край
|
3 299,0
|
16
|
0
|
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
|
Свердловская область
|
3 163,0
|
17
|
-2
|
КОТОВ Александр Алексеевич
|
Псковская область
|
2 912,0
|
18
|
+5
|
ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич
|
Сахалинская область
|
2 734,0
|
19
|
+16
|
РОЛИК Александр Иванович
|
Приморский край
|
2 695,0
|
20
|
-13
|
БЕБЕНИН Сергей Михайлович
|
Ленинградская область
|
2 626,1
|
21
|
+17
|
РОМАНОВ Александр Сергеевич
|
Саратовская область
|
2 604,0
|
22
|
+4
|
ЯМКИН Сергей Миронович
|
ЯНАО
|
2 480,1
|
23
|
-11
|
ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
|
Дагестан
|
2 439,0
|
24
|
-3
|
ИЩЕНКО Александр Валентинович
|
Ростовская область
|
2 409,0
|
25
|
0
|
МАТУШКИН Евгений Алексеевич
|
Тамбовская область
|
2 340,1
|
26
|
+3
|
ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович
|
Нижегородская область
|
2 168,0
|
27
|
-9
|
ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич
|
ХМАО
|
2 142,1
|
28
|
0
|
АБРАМОВ Сергей Васильевич
|
Магаданская область
|
2 054,0
|
29
|
+1
|
МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович
|
Орловская область
|
1 819,0
|
30
|
-8
|
ПИСАРЕВА Елена Владимировна
|
Новгородская область
|
1 808,0
|
31
|
+17
|
ГОГОЛЕВ Петр Васильевич
|
Саха
|
1 763,0
|
32
|
-1
|
ПУТИЛИН Павел Иванович
|
Липецкая область
|
1 754,0
|
33
|
-6
|
ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович
|
Карелия
|
1 507,0
|
34
|
+23
|
СУХИХ Валерий Александрович
|
Пермский край
|
1 476,5
|
35
|
+6
|
СВИРИДОВ Дмитрий Викторович
|
Красноярский край
|
1 476,0
|
36
|
+3
|
НЕМЦЕВ Владимир Владимирович
|
Севастополь
|
1 455,0
|
37
|
-4
|
ФОМИН Аркадий Васильевич
|
Рязанская область
|
1 430,1
|
38
|
-2
|
ЛЯХОВ Игорь Васильевич
|
Смоленская область
|
1 345,0
|
39
|
+5
|
КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
|
Тюменская область
|
1 334,2
|
40
|
+7
|
БАБУРИН Виктор Сергеевич
|
Калужская область
|
1 263,0
|
41
|
+2
|
ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич
|
Тульская область
|
1 233,0
|
42
|
+29
|
ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич
|
Тверская область
|
1 222,0
|
43
|
+15
|
КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович
|
Самарская область
|
1 205,1
|
44
|
+5
|
ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович
|
Курганская область
|
1 161,0
|
45
|
+15
|
ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич
|
Амурская область
|
1 052,0
|
46
|
-9
|
ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич
|
Омская область
|
1 005,0
|
47
|
+3
|
АНОХИН Алексей Алексеевич
|
Костромская область
|
971,0
|
48
|
-8
|
КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич
|
Владимирская область
|
883,0
|
49
|
+5
|
ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
|
Коми
|
882,0
|
50
|
+3
|
ПАВЛОВА Любовь Алексеевна
|
Еврейская АО
|
859,0
|
51
|
-27
|
ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна
|
Архангельская область
|
827,0
|
52
|
+4
|
ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна
|
Белгородская область
|
786,0
|
53
|
-19
|
МАРТЫНОВ Игорь Александрович
|
Астраханская область
|
780,2
|
54
|
-2
|
ПОПКОВ Владимир Иванович
|
Брянская область
|
771,0
|
55
|
-13
|
НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович
|
Удмуртия
|
749,0
|
56
|
+9
|
БЛОШКИН Александр Иванович
|
Волгоградская область
|
640,1
|
57
|
+18
|
ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна
|
Калининградская область
|
617,0
|
58
|
+1
|
ДУБОВОЙ Сергей Михайлович
|
Мурманская область
|
579,0
|
59
|
+15
|
БАКИН Владимир Гаврилович
|
Кировская область
|
558,0
|
60
|
+7
|
ГРАЧЕВ Сергей Иванович
|
Оренбургская область
|
506,0
|
61
|
+5
|
ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
|
Мордовия
|
477,0
|
62
|
+17
|
ЕГОРОВА Татьяна Борисовна
|
Кабардино-Балкария
|
460,1
|
63
|
+5
|
КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
|
Калмыкия
|
455,0
|
64
|
+14
|
ЕГОРОВА Альбина Егоровна
|
Чувашия
|
448,0
|
65
|
+20
|
ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович
|
Курская область
|
442,0
|
66
|
-20
|
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
|
Томская область
|
431,0
|
67
|
+9
|
ДМИТРИЕВА Марина Авенировна
|
Ивановская область
|
430,1
|
68
|
-13
|
ПАВЛОВ Владимир Анатольевич
|
Бурятия
|
417,0
|
69
|
-24
|
ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич
|
Хакасия
|
416,0
|
70
|
-8
|
ЯГУБОВ Геннадий Владимирович
|
Ставропольский край
|
386,0
|
71
|
+2
|
КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич
|
Ярославская область
|
356,0
|
72
|
+5
|
ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич
|
Республика Алтай
|
322,0
|
73
|
-3
|
ИВАНОВ Александр Игоревич
|
Карачаево-Черкесия
|
320,1
|
74
|
+6
|
НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович
|
Адыгея
|
292,0
|
75
|
-14
|
ДАВАА Кан-оол Тимурович
|
Тыва
|
278,0
|
76
|
-7
|
МАЧНЕВ Алексей Васильевич
|
Северная Осетия
|
265,1
|
77
|
-45
|
РАЕНКО Валерий Федорович
|
Камчатский край
|
265,0
|
78
|
-6
|
ЗИКУНОВА Ирина Валериевна
|
Хабаровский край
|
229,0
|
79
|
-15
|
МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич
|
Ульяновская область
|
196,0
|
80
|
-17
|
ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич
|
Забайкальский край
|
148,0
|
81
|
-30
|
ЛУТОВИНОВ Александр Ильич
|
Ненецкий АО
|
92,0
|
82
|
-1
|
ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич
|
Кемеровская область
|
90,0
|
83
|
0
|
ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович
|
Ингушетия
|
87,0
|
84
|
-2
|
СМИРНОВ Анатолий Васильевич
|
Марий Эл
|
76,0
|
85
|
-1
|
МАСЛОВ Александр Иванович
|
Чукотский АО
|
40,0
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июне стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Владимир Мякуш (Челябинская область) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким профессора Санкт-Петербургского государственного университета, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первых четырех созывов Ватаняра Ягья, скончавшегося на 82-м году жизни. Кроме того, Вячеслав Макаров сообщил о назначении Константина Желудкова на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что Вячеслав Макаров присутствовал на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш сообщил о результатах предварительного голосования (праймериз) за кандидатов от партии на предстоящих выборах в Законодательное Собрание региона. В тройку лидеров, которые возглавят список "Единой России" на выборах, вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Также СМИ сообщали, что председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш проголосовал 26 июня по поправкам к Конституции.
Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко рассказал, что в ходе 39-й внеочередной сессии Законодательного Собрания принято решение о проведении выборов на пост губернатора Краснодарского края 13 сентября 2020 года. Также СМИ сообщали, что спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание фракции "Единой России" в ЗСК, предметом обсуждения стали вопросы организации взаимодействия с жителями края. Помимо этого сообщалось, что Юрий Бурлачко принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Сергея Голубева (+29), Валерия Сухих (+23) и Николая Жеребилова (+20).
Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев посетил с рабочей поездкой два муниципалитета в Тверской области, Западнодвинский муниципальный округ и Жарковский район, оценив результаты ремонта дорог, благоустройства, газификации района, провел встречу с руководителями предприятий и организаций. Кроме того, накануне Дня изобретателя и рационализатора Сергей Голубев встретился с учеными-физиками Тверского государственного университета.
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих прокомментировал назначение досрочных выборов губернатора региона 13 сентября. Кроме того, по случаю 55-летнего юбилея Валерий Сухих был награжден Почетной грамотой правительства региона за значительный вклад в систему регионального законодательства.
Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов провел в дистанционном режиме заседание областной Думы, на котором обсуждались вопросы прожиточного минимума пенсионеров, организации капитального ремонта, использования знамени Победы, голосования по внесению поправок в Конституцию. Николай Жеребилов призвал жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать, заверив, что безопасность процесса организована на высшем уровне.
Источник: Медиалогия