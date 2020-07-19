Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июнь 2020 года

/В России/

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион МедиаИндекс 1 +2 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 12 898,6 2 +9 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 8 683,0 3 +2 БУРЛАЧКО Юрий Александрович Краснодарский край 8 328,0 4 +2 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 7 953,0 5 -3 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 7 094,1 6 -2 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 6 584,0 7 +2 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 5 812,1 8 +5 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 5 713,0 9 -8 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 5 623,5 10 0 ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович Иркутская область 5 481,0 11 -3 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 5 383,1 12 +5 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 4 396,1 13 +6 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 4 136,0 14 0 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 3 720,1 15 +5 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 3 299,0 16 0 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 3 163,0 17 -2 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 2 912,0 18 +5 ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич Сахалинская область 2 734,0 19 +16 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 2 695,0 20 -13 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 2 626,1 21 +17 РОМАНОВ Александр Сергеевич Саратовская область 2 604,0 22 +4 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 2 480,1 23 -11 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 2 439,0 24 -3 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 2 409,0 25 0 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 2 340,1 26 +3 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 2 168,0 27 -9 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 2 142,1 28 0 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 2 054,0 29 +1 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 1 819,0 30 -8 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 1 808,0 31 +17 ГОГОЛЕВ Петр Васильевич Саха 1 763,0 32 -1 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 1 754,0 33 -6 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 1 507,0 34 +23 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 1 476,5 35 +6 СВИРИДОВ Дмитрий Викторович Красноярский край 1 476,0 36 +3 НЕМЦЕВ Владимир Владимирович Севастополь 1 455,0 37 -4 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 1 430,1 38 -2 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 1 345,0 39 +5 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 1 334,2 40 +7 БАБУРИН Виктор Сергеевич Калужская область 1 263,0 41 +2 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 1 233,0 42 +29 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 1 222,0 43 +15 КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович Самарская область 1 205,1 44 +5 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 1 161,0 45 +15 ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич Амурская область 1 052,0 46 -9 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 1 005,0 47 +3 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 971,0 48 -8 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 883,0 49 +5 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 882,0 50 +3 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 859,0 51 -27 ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна Архангельская область 827,0 52 +4 ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна Белгородская область 786,0 53 -19 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 780,2 54 -2 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 771,0 55 -13 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 749,0 56 +9 БЛОШКИН Александр Иванович Волгоградская область 640,1 57 +18 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 617,0 58 +1 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 579,0 59 +15 БАКИН Владимир Гаврилович Кировская область 558,0 60 +7 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 506,0 61 +5 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 477,0 62 +17 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 460,1 63 +5 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 455,0 64 +14 ЕГОРОВА Альбина Егоровна Чувашия 448,0 65 +20 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 442,0 66 -20 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 431,0 67 +9 ДМИТРИЕВА Марина Авенировна Ивановская область 430,1 68 -13 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 417,0 69 -24 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 416,0 70 -8 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 386,0 71 +2 КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич Ярославская область 356,0 72 +5 ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич Республика Алтай 322,0 73 -3 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 320,1 74 +6 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 292,0 75 -14 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 278,0 76 -7 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 265,1 77 -45 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 265,0 78 -6 ЗИКУНОВА Ирина Валериевна Хабаровский край 229,0 79 -15 МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич Ульяновская область 196,0 80 -17 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 148,0 81 -30 ЛУТОВИНОВ Александр Ильич Ненецкий АО 92,0 82 -1 ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич Кемеровская область 90,0 83 0 ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович Ингушетия 87,0 84 -2 СМИРНОВ Анатолий Васильевич Марий Эл 76,0 85 -1 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 40,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июне стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Владимир Мякуш (Челябинская область) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким профессора Санкт-Петербургского государственного университета, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первых четырех созывов Ватаняра Ягья, скончавшегося на 82-м году жизни. Кроме того, Вячеслав Макаров сообщил о назначении Константина Желудкова на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что Вячеслав Макаров присутствовал на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш сообщил о результатах предварительного голосования (праймериз) за кандидатов от партии на предстоящих выборах в Законодательное Собрание региона. В тройку лидеров, которые возглавят список "Единой России" на выборах, вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Также СМИ сообщали, что председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш проголосовал 26 июня по поправкам к Конституции.

Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко рассказал, что в ходе 39-й внеочередной сессии Законодательного Собрания принято решение о проведении выборов на пост губернатора Краснодарского края 13 сентября 2020 года. Также СМИ сообщали, что спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание фракции "Единой России" в ЗСК, предметом обсуждения стали вопросы организации взаимодействия с жителями края. Помимо этого сообщалось, что Юрий Бурлачко принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Сергея Голубева (+29), Валерия Сухих (+23) и Николая Жеребилова (+20).

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев посетил с рабочей поездкой два муниципалитета в Тверской области, Западнодвинский муниципальный округ и Жарковский район, оценив результаты ремонта дорог, благоустройства, газификации района, провел встречу с руководителями предприятий и организаций. Кроме того, накануне Дня изобретателя и рационализатора Сергей Голубев встретился с учеными-физиками Тверского государственного университета.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих прокомментировал назначение досрочных выборов губернатора региона 13 сентября. Кроме того, по случаю 55-летнего юбилея Валерий Сухих был награжден Почетной грамотой правительства региона за значительный вклад в систему регионального законодательства.

Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов провел в дистанционном режиме заседание областной Думы, на котором обсуждались вопросы прожиточного минимума пенсионеров, организации капитального ремонта, использования знамени Победы, голосования по внесению поправок в Конституцию. Николай Жеребилов призвал жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать, заверив, что безопасность процесса организована на высшем уровне.

Источник: Медиалогия