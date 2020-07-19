/В России/

Офицальные реляции о визите заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина к Хамбо ламе Дамбе Аюшееву не упоминают об одной немаловажной детали.

Зато о ней с удовольствием рассказывают в Иволгинском дацане. В присутствии высокопоставленного гостя из Москвы Хамбо лама резко высказался в отношении Главы Бурятии Цыденова А. С., мол, ничего не делает, и, что к нему много вопросов. Причем последний не выдержал критических нападок со стороны духовного лица - вышел из-за стола, что, в общем-то, является нарушением делового этикета. Хамбо лама же дал повод, как для Правительства РФ, так и для Администрации Президента вновь порассуждать, что в республике с Цыденовым не считаются. Также стало ясно, что Хамбо лама не закопал топор войны, тем более, что до конца срока Цыденова осталось не так уж и много.