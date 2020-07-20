Города Московской области. Отдых и командировки в Клину

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Отдых в Клину практически всегда связан с деловыми путешествиями. Город расположен между Москвой и Санкт-Петербургом, что делает его удобным местом для кратковременной остановки

На незначительном удалении находятся аэропорт и крупный узел железнодорожного сообщения — востребованные в импортно-экспортной деятельности инфраструктурные объекты. Все это говорит о том, что большую часть постояльцев гостиниц и арендного жилья представляют приезжие бизнесмены и командированные специалисты.

Их вниманию предложен на удивление развитый гостиничный бизнес:

гостиницы классического “государственного образца”;

арендные апартаменты;

дешевые хостелы;

небольшие частные отели.

Неплохо развита развлекательная инфраструктура, позволяющая скоротать время или хорошо провести вечер в комфортной и расслабляющей атмосфере. Несмотря на неоспоримую провинциальность, Клин оставляет у путешественников только приятные впечатления.

Было бы неправильно сказать, что город полностью лишен туристического потенциала. На самом деле тут есть на что посмотреть и туристам. Немало этому способствует богатая история населенного пункта, впервые упомянутого в летописи еще в начале XIV века. Несмотря на отсутствие значимых памятников тех времен, богатое культурное и археологическое наследие хорошо прослеживается по музейным и выставочным экспозициям. Кроме того, город носит гордый статус населенного пункта Воинской доблести, что уже говорит о многом.

Независимо от цели пребывания, уютный ВиП Отель станет прекрасным местом для размещения на сутки или несколько дней. Номерной фонд представлен наиболее востребованными типами номеров — стандартами и люксами. В доступе варианты для одиноких путешественников, пар и семей с детьми. Налажен обслуживающий сервис: уборка, информационная поддержка гостей, бесплатный завтрак в номер. Размеры отеля не настолько большие, чтобы соседство с другими постояльцами стало проблемой. При этом, номера достаточно просторные.