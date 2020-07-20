Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

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Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник.

"Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края", – говорится в тексте указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью радио Sputnik прокомментировал назначение.

"Я думаю, что Михаил Дегтярев справиться (с обязанностями руководителя Хабаровского края - прим. ред). Он три срока был депутатом, и достаточно эффективным депутатом. Он несколько раз баллотировался. Хабаровский край, безусловно, очень сложный регион. Очень большой и очень сложный. Но Миша активный человек, быстро все схватывает, поэтому, я думаю, что он справится", - считает сенатор.

Предыдущего главу региона Сергея Фургала глава государства отправил в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ , ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву . Басманный суд Москвы арестовал главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора Фургала. Сам он отметил, что не причастен к организации массовых протестов и подчеркнул, что не одобряет их проведение.

В субботу в Хабаровске прошел очередной несанкционированный митинг в защиту Фургала. По сведениям региональных СМИ, акция собрала 85 тысяч участников, региональные власти же доложили о 10 тысячах участников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/