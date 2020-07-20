Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник.
"Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края", – говорится в тексте указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью радио Sputnik прокомментировал назначение.
"Я думаю, что Михаил Дегтярев справиться (с обязанностями руководителя Хабаровского края - прим. ред). Он три срока был депутатом, и достаточно эффективным депутатом. Он несколько раз баллотировался. Хабаровский край, безусловно, очень сложный регион. Очень большой и очень сложный. Но Миша активный человек, быстро все схватывает, поэтому, я думаю, что он справится", - считает сенатор.
Предыдущего главу региона Сергея Фургала глава государства отправил в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
С 11 июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора Фургала. Сам он отметил, что не причастен к организации массовых протестов и подчеркнул, что не одобряет их проведение.
В субботу в Хабаровске прошел очередной несанкционированный митинг в защиту Фургала. По сведениям региональных СМИ, акция собрала 85 тысяч участников, региональные власти же доложили о 10 тысячах участников.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/