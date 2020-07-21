Как в Хабаровском крае встретили назначение нового губернатора

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Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Он уже провел встречу с членами регионального правительства и сделал несколько заявлений. Радио Sputnik узнало у местных жителей, как они относятся к новому главе региона.

Назначенный накануне врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с представителями местного правительства и руководителями территориальных управлений федеральных органов власти. Журналистам Дегтярев успел рассказать, что готов к напряженной работе и будет активно ездить по региону. Незнание региональный специфики ставят Дегтяреву в недостаток. Хабаровчанин и участник митинга в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала Дмитрий Шешнев полагает, что это будет мешать эффективной работе. Своим мнением он поделился в беседе с радио Sputnik.

«За свои 27 лет я не помню, чтобы губернатором у нас был кто-то из другого региона. Во главе Хабаровского края всегда стояли местные коренные жители, которые знали проблемы региона. А сейчас назначают человека, который с краем не знаком. Он, может быть, знает, что такое Хабаровск, но он не знает что такое Комсомольск, Солнечный и все другие районы. Он даже за год со всем этим не ознакомится», - отмечает Дмитрий Шешнев.

Член ЛДПР Михаил Дегтярев входил в состав Государственной Думы шестого и седьмого созывов и был автором нескольких спорных инициатив и заявлений. Так в 2014 году депутат Дегтярев предлагал запретить доллары США в России.

Депутатское прошлое нового временного главы региона тоже вызывает вопросы у местных жителей. Например, у жителя Комсомольска-на-Амуре, Михаила Потапенкова.

«В интернете сейчас люди распространяют самые интересные видео с участием Дегтярёва, обсуждают его инициативы, которые он предлагал в прошлом и смеются. Особенно над инициативой о гимне "Боже, царя храни" или покраске Кремля в белый цвет. Я думаю, это назначение вызовет ещё более масштабные протесты. Я не понимаю, как он будет вести диалог напрямую с людьми, как это делал Фургал», - сказал Михаил Потапенков.

Источник: МИА «Россия сегодня»