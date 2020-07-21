В Банке ДОМ.РФ можно оформить потребительский кредит по телефону, заказав обратный звонок в мобильном приложении

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Клиенты Банка ДОМ.РФ могут оформить потребительские кредиты по телефону, заказав обратный звонок в мобильном приложении. Оформление заявки займет около 5 минут, решение об одобрении заявки также принимается за несколько минут.

Заемщикам не требуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита. Не нужны также документы о занятости и доходах, их заменяет выписка из Пенсионного Фонда РФ, которую можно заказать дистанционно у сотрудника банка.

Потребительские кредиты в Банке ДОМ.РФ доступны по ставке от 7,5%. Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей сроком от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения без комиссий.

Источник: ДОМ.РФ.