Предприятиям электронной промышленности упростили доступ к господдержке

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Постановление от 16 июля 2020 года №1065.

Производители электроники единовременно получат годовой объём субсидий от государства. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее субсидии предприятиям электронной промышленности направлялись два раза в год.

В этом году порядок выделения средств решили изменить. Электронная промышленность вошла в число отраслей, пострадавших из-за коронавируса. Была приостановлена работа предприятий, появились проблемы с закупкой комплектующих. Поэтому было принято решение дополнительно поддержать участников отрасли.

Субсидии частично покроют затраты на производство электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Выплаты будут рассчитаны без уменьшения на остатки средств, выделенных в 2019 году.

Участники отрасли также смогут продлить срок исполнения проектов, завершение которых задержалось из-за коронавируса, на один год при сохранении господдержки. Для этого нужно будет подать заявление в Минпромторг до 25 июля.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации