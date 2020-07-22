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Что нужно знать об инженерно-геодезических исследованиях в Санкт-Петербурге.

Профессионально выполненные геодезические изыскания в Санкт-Петербурге – это основа быстрого и беспроблемного возведения жилых и нежилых сооружений. Такие исследования помогут владельцу подготовиться к различным рискам и легализовать застройку. В большинстве случаев без отчетов геодезистов возвести надежное и долговечное сооружение будет попросту невозможно, более подробно https://geo-gis.ru/geodezy.php.

Особенности исследовательских работ

Стоит отметить, что в состав инженерно-геодезических изысканий входит изучение особенностей рельефа, а также объектов, расположенных на местности. На готовых планах и картах отображают границы участка, рельеф и инфраструктуру. Такая информация пригодится различным специалистам, включая:

архитекторов;

проектировщиков;

дизайнеров ландшафта;

работников коммунальных служб и пр.

В ходе организации изысканий строго соблюдаются принципы геодезических съемок, а также используется современное оборудование. Все приборы подлежат обязательной сертификации и регулярным проверкам. Как результат, после исследований заказчик получит подробные техотчеты и графические материалы, которые действительно помогут выполнить расчеты на разных этапах монтажа, а также возвести устойчивую конструкцию, полностью соответствующую внешним воздействиям.

Разновидности исследовательских работ

Выделяются следующие виды топографо-геодезических съемок в СПб:

топографическая – направлена на создание подробных планов и карт, которые требуются различным специалистам при выполнении расчетов;

исполнительная – дает возможность сопоставить параметры реального сооружения и проекта, чтобы своевременно устранить любые недочеты;

фасадная – позволяет восстановить отделку исторических сооружений при их реконструкции и рассчитать необходимое количество стройматериалов;

подеревная – требуется для создания уникальных дизайнерских проектов, озеленения территории и возмещения ущерба природе при вырубке деревьев.

Стоит отметить, что в комплекс исследований входят не только геодезическая съемка земельного участка, но также нивелирование и профилирование поверхностей, вынос границ участка, вынос точек и углов из проекта в натуру и т. д. Каждая такая проверка будет актуальной на том или ином этапе застройки.

Стадии организации инженерно-геодезических работ

Стоит отметить, что этапы инженерно-геодезических изысканий строго регламентируются. Во время таких исследований проходит несколько стадий:

подготовка – включает изучение ТЗ и архивных документов, составление сметы и выбор оптимальных методов и приборов;

полевые работы – на этой стадии проводят различные измерения с помощью современного оборудования;

камеральные исследования – анализ полученной информации, составление сводных таблиц и графических материалов в нужном масштабе.

По завершению специалисты также могут согласовать необходимые техотчеты в органах архитектуры.

Какой будет цена

Трудно заранее определить стоимость геодезических изысканий за 1 га исследуемой территории в Санкт-Петербурге. При составлении сметы учитывают площадь участка, сложность рельефа, выбранный масштаб и необходимое оборудование. При этом какой бы ни была цена, привлечение опытных геодезистов окупится. Ведь по результатам изысканий можно будет избежать проблем с контролирующими органами, а также гарантировать долговечность и надежность готового строения.