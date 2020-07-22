Управляющая компания «Русский дом» отметила 13 лет работы на российском рынке

/В России/

Управляющая компания «Русский дом» работает на российском рынке гостеприимства с 2007 года. За 13 лет работы суммарный номерной фонд в управлении компании превысил 5000 единиц, было обучено более 3000 сотрудников, проведено более 7000 мероприятий. УК «Русский дом» также вошла в число компаний, которая принимала в своих отелях гостей и участников Олимпиады.

УК «Русский дом» была основана 19 июля 2007 года – именно с этого дня компания начала свою работу на российском рынке гостеприимства. Стартовым проектом компании стал первый отель международной сети Holiday Inn 4*, который был спроектирован, построен и в 2008 году запущен командой «Русского дома» в Челябинске. В 2010 г. Holiday Inn 4* под управлением «Русского дома» получил статус лучшего в международной сети среди отелей InterContinental Hotel Groups в странах Европы, Ближнего Востока и Азии по показателям эффективности.

Следующей важной вехой в истории компании стало участие в подготовке к зимней Олимпиаде в Сочи. В 2013 г. командой УК «Русский дом» был спроектирован и построен вблизи Олимпийского парка отель на 700 номеров под собственными брендом Bridge Resort, который до сей поры успешно работает и принимает гостей в Имеретинской низменности. В том же году был построен первый в Сочи спортивный отель Sport Inn 3* с инфраструктурой, предусматривающей все необходимое для размещения любителей и профессионалов спорта.

Чтобы обеспечить высокий международный уровень гостеприимства для участников и болельщиков зимней Олимпиады и Паралимпиады 2014 г., компания открыла «Центр бучения «Русского дома», где прошли профессиональную подготовку 1900 специалистов. Коллектив, обученный командой УК «Русский дом», в период проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года обслуживал одновременно более 9000 гостей. Вообще же за 13 лет существования «Русского дома» руководителями и наставниками компании были обучены 3000 специалистов гостиничного бизнеса. В 2020 году практики и методики обучения и воспитания профессиональных кадров «Русского дома» легли в основу образовательного проекта «Школа Гениев Управления», который весной этого года был запущен также в онлайн-формате и стал доступен профессионалам любой отрасли из всех регионов России.

К своему тринадцатому дню рождения УК «Русский дом» подошла с шестью отелями, которые находятся в управлении или арендуются компанией. Это бизнес-отель «Виктория» (г.Челябинск), сочинские SPA-отель «Русский дом Дивный», парк-отель «Дивный», апарт-отель «Видный», бизнес-отель Vision (г.Краснодар), бутик-отель «Превысоковъ» (Республика Крым). Всего же суммарный номерной фонд, который находился в управлении «Русского дома» за прошедшие 13 лет работы, превышает 5000 номеров. Главным акцентом в своей деятельности УК «Русский дом» делает на разработку оригинальных концепций и маркетинговых программ для отелей, запуск собственных уникальных проектов, а также вывод на рекордные показатели загрузки и увеличение прибыльности малоизвестных или недавно построенных и запущенных средств размещения за счет эффективной системы менеджмента, маркетинга и сильной коммерческой службы. Все объекты под управлением «Русского дома» показывают стабильный прирост прибыльности (в среднем на 55% в год) и загрузки (в среднем 16% в год).

Все 13 лет группа компаний «Русский дом» работает под управлением соучредителя и бессменного генерального директора Алевтины Александровны Юдаевой, кандидата экономических наук, автора курсов «Женская группа», соавтора и методолога «Школы Гениев Управления», наставника всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

В дальнейших планах компании – увеличивать количество объектов управления, развивать образовательное и event-направление, а также расширять перечень санаторных и рекреационных услуг в рамках реализации концепции «Активное долголетие» на базе SPA-отеля «Русский дом Дивный» (г.Сочи, п.Лоо) и парк-отеля «Дивный» (г.Сочи, п.Лазаревское).