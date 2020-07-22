В СПЧ усомнились в эффективности 10-дневного следствия

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Введение в России ограничения в 10 дней для следствия по "очевидным" преступлениям приведет к жалобам и ошибкам, заявила радио Sputnik член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мара Полякова.

В России предложили ввести ограничение в 10 дней для расследования преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в "условиях очевидности". По данным "Коммерсанта", соответствующий законопроект уже подготовили в МВД. В ведомстве посчитали, что такое нововведение ускорит работу судебной системы и поможет потерпевшим получить быстрый доступ к правосудию и получению компенсаций.

10-дневное следствие станет возможным из-за отказа от допросов свидетелей, экспертиз и так далее. Это действительно ускорит процесс, но приведет к появлению большого количества жалоб и ошибок, рассказала член СПЧ Мара Полякова.

"У меня большие сомнения по поводу очевидности и возможности разрешить все проблемы в такой короткий срок. Десять дней – это очень короткий срок. Это увеличит количество жалоб, увеличит количество следственных ошибок. Я бы не поддержала этот десятидневный срок", - заявила член СПЧ в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/