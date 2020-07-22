Резервуары РВС-1000 от ПО «ВЗРК» в Москве и МО

/В России/

В настоящий момент широкое распространение в промышленности, энергетике, ресурсодобыче и многих иных отраслях имеют горизонтальные стальные резервуары.

Подобные емкости используются для хранения сырья, промежуточных компонентов и готовых продуктов, чаще в жидком агрегатном состоянии. В зависимости от условий эксплуатации и характера исполняемых задач, резервуары могут иметь как надземное, так и подземное размещение.

Кажется, что вертикальные резервуары не так востребованы, но подобное заключение ошибочно. Конструкции такого типа также полезны и также широко используются, однако местом их размещения часто служат какие-то закрытые территории, из-за чего увидеть их несколько сложнее.

Если взять типовую модель вертикального резервуара — РВС-1000, найти примеры ее использования в той же нефтедобыче или нефтепереработке не составит большого труда. Конструкции такого рода идеально подходят для эксплуатации даже в суровых климатических условиях. Проблема переохлаждения или чрезмерного нагрева решается при помощи вспомогательного оборудования. Всю информацию по РВС 1000 можно почитать на сайте одного из популярных производителей — Производственного Объединения «Волгоградский завод резервуарных конструкций».

Основные виды РВС имеют модульную конструкцию. Обшивка каркаса изделия выполняется стальными листами. Параметры и свойства всех используемых материалов определяются нормативом производства. В тех случаях, когда проект типового резервуара не подходит под требования конкретного заказчика, допускается разработка нетиповых решений, при условии соблюдения установленных отраслевых стандартов.

Вся продукция ПО «ВЗРК» производится в соответствии с сертификатом государственного образца. Компания, берет на себя все работы по оснащению объекта заказчика резервуарной конструкцией: от разработки и утверждения первоначального проекта, до монтажа и пусконаладки. Отсутствие посредников гарантирует приемлемую цену даже для изделий высокой сложности. Подробную информацию можно получить в представительстве для Москвы и МО по телефону +7(495) 825-44-52.