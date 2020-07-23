В порту Новороссийска реконструируют зерновой терминал

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Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции Зернового терминала «КСК» в морском порту Новороссийска. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В 2012 году Зерновой терминал «КСК», который эксплуатируется с 2006 года, вошел в число стивидорных активов российской холдинговой компании «ДелоПортс». С 2019-ого в рамках инвестиционной программы по развитию мощностей терминала идет строительство глубоководного причала: по завершению терминал сможет принимать суда дедвейтом 100 тыс. тонн. Зерновые культуры для погрузки на морской транспорт доставляют в терминал автотранспортом и по железной дороге из Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского районов.

Проектом, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провела Главгосэкспертиза России, предусмотрена реконструкция терминала, грузооборот которого составляет сейчас 2,5 млн тонн в год. Реализация проекта позволит увеличить его мощность до 4 млн тонн в год.

Работы пройдут на восточном берегу Новороссийской (Цемесской) бухты Черного моря на территории АО «КСК». Здесь реконструируют сооружения для приема зерна с автотранспорта и железнодорожных вагонов, береговую транспортную галерею, а также другие объекты и сооружения.

По итогам проверки достоверности определения сметной стоимости проекта эксперты пришли к выводу, что расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам, а также физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств ФГУП «РОСМОРПОРТ» и за счет средств застройщика - АО «Зерновой терминал «КСК». Генеральная проектная организация – ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»