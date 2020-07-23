Мэры столиц регионов Юга отстают от губернаторов в Инстаграме
Руководство муниципалитетов (особенно региональных центров), как и региональная власть, обязано поддерживать прямую коммуникацию с населением.
Разумеется, для этого целесообразно использовать социальные сети, в т.ч. Инстаграм.
Ранее мы сравнили активность «южных» губернаторов в социальной сети. Сегодня с опорой на данные Центра политической конъюнктуры оцениваем активность мэров столиц южных регионов в Инстаграме.
Примечание 1. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не включены в данное исследование, так как являются городами федерального значения, Московская и Ленинградская области – в силу отсутствия определенного административного центра. Таким образом, в исследование попали 80 городов.
Примечание 2. В исследовании анализировались аккаунты глав городов и мэров, а не сити-менеджеров.
44 мэра административных центров субъектов РФ не имеют аккаунтов в Инстаграме.
Среди них из ЮФО и СКФО – семь:
Виктор Агеев, Симферополь (Крым)
Усман Аушев, Магас (Ингушетия)
Виталий Лихачев, Волгоград (Волгоградская область)
Виктор Муравьев, Нальчик (Кабардино-Балкария)
Николай Орзаев, Элиста (Калмыкия)
Евгений Первышов, Краснодар (Краснодарский край)
Алексей Баскаев, Черкесск (Карачаево-Черкесия)
36 мэров аккаунты имеют и используют с разной степенью активности. Так, некоторые страницы давно не обновляются, а у 16 глав городов количество подписчиков не превышает 10 тыс.
Активность мэров оценивалась по 6 критериям: подписчики, лайки, комментарии, вовлеченность, хештеги, функциональность.
В итоговый рейтинг глав городов вошли семь мэров с Юга:
5. Салман Дадаев – Махачкала (Дагестан)
9. Иса Хаджимурадов – Грозный (Чечня)
18. Иван Ульянченко – Ставрополь (Ставропольский край)
26. Андрей Гетманов – Майкоп (Адыгея)
28. Махарбек Хадарцев – Владикавказ (Северная Осетия)
29. Алена Губанова – Астрахань (Астраханская область)
31. Зинаида Неярохина – Ростов-на-Дону (Ростовская область)
-Большинство мэров не используют Инстаграм для информирования граждан и коммуникации с ними.
-Половина «южных» мэров не пользуются Инстаграмом.
-Аккаунты мэров имеют низкий уровень активности подписчиков: незначительное число лайков и комментариев. Страницы служат скорее информационными, чем коммуникационными площадками.
-В то же время большинство мэров, имеющих аккаунты (20 из 36), используют весь потенциал Инстаграма, публикуя в ленту профиля фото, видео, продолжительные видео (IGTV) и записывая истории.
-В целом активность мэров в Инстаграме значительно ниже, чем у глав регионов.
-У четырёх мэров число подписчиков превышает 50 тыс. Среди них – Салман Дадаев (Махачкала). Он же вошёл в число мэров с наибольшим средним числом комментариев на странице.
-Среди мэров-пользователей Инстаграма – восемь женщин, причём они целиком сформировали первую тройку.