Мэры столиц регионов Юга отстают от губернаторов в Инстаграме

/В России/

Руководство муниципалитетов (особенно региональных центров), как и региональная власть, обязано поддерживать прямую коммуникацию с населением.

Разумеется, для этого целесообразно использовать социальные сети, в т.ч. Инстаграм.

Ранее мы сравнили активность «южных» губернаторов в социальной сети. Сегодня с опорой на данные Центра политической конъюнктуры оцениваем активность мэров столиц южных регионов в Инстаграме.

Примечание 1. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не включены в данное исследование, так как являются городами федерального значения, Московская и Ленинградская области – в силу отсутствия определенного административного центра. Таким образом, в исследование попали 80 городов.

Примечание 2. В исследовании анализировались аккаунты глав городов и мэров, а не сити-менеджеров.

44 мэра административных центров субъектов РФ не имеют аккаунтов в Инстаграме.

Среди них из ЮФО и СКФО – семь:

Виктор Агеев, Симферополь (Крым)

Усман Аушев, Магас (Ингушетия)

Виталий Лихачев, Волгоград (Волгоградская область)

Виктор Муравьев, Нальчик (Кабардино-Балкария)

Николай Орзаев, Элиста (Калмыкия)

Евгений Первышов, Краснодар (Краснодарский край)

Алексей Баскаев, Черкесск (Карачаево-Черкесия)

36 мэров аккаунты имеют и используют с разной степенью активности. Так, некоторые страницы давно не обновляются, а у 16 глав городов количество подписчиков не превышает 10 тыс.

Активность мэров оценивалась по 6 критериям: подписчики, лайки, комментарии, вовлеченность, хештеги, функциональность.

В итоговый рейтинг глав городов вошли семь мэров с Юга:

5. Салман Дадаев – Махачкала (Дагестан)

9. Иса Хаджимурадов – Грозный (Чечня)

18. Иван Ульянченко – Ставрополь (Ставропольский край)

26. Андрей Гетманов – Майкоп (Адыгея)

28. Махарбек Хадарцев – Владикавказ (Северная Осетия)

29. Алена Губанова – Астрахань (Астраханская область)

31. Зинаида Неярохина – Ростов-на-Дону (Ростовская область)

-Большинство мэров не используют Инстаграм для информирования граждан и коммуникации с ними.

-Половина «южных» мэров не пользуются Инстаграмом.

-Аккаунты мэров имеют низкий уровень активности подписчиков: незначительное число лайков и комментариев. Страницы служат скорее информационными, чем коммуникационными площадками.

-В то же время большинство мэров, имеющих аккаунты (20 из 36), используют весь потенциал Инстаграма, публикуя в ленту профиля фото, видео, продолжительные видео (IGTV) и записывая истории.

-В целом активность мэров в Инстаграме значительно ниже, чем у глав регионов.

-У четырёх мэров число подписчиков превышает 50 тыс. Среди них – Салман Дадаев (Махачкала). Он же вошёл в число мэров с наибольшим средним числом комментариев на странице.

-Среди мэров-пользователей Инстаграма – восемь женщин, причём они целиком сформировали первую тройку.