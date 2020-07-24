Незаконно перемещаемые наркотики, оружие, сигареты и деньги помогли обнаружить кинологи таможен ЮТУ

/В России/

В 1 полугодии 2020 года специалисты кинологи со служебными собаками привлекались к участию в таможенном контроле, оперативно-розыскных мероприятиях и совместных мероприятиях с другими ведомствами 569 раз.

В результате обнаружено и изъято более 10 кг наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ (207 фактов), 6 единиц оружия, 752 шт. боеприпасов, 410 г взрывчатых веществ (18 фактов), 16 751 блоков сигарет и более 142,1 кг табачных изделий и сырья (332 факта), 21 617 долларов США, 9 500 евро, 3,6 млн рублей и другая валюта (12 фактов). Возбуждено 596 дел об административных правонарушениях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество фактов выявления наркотических средств и сильнодействующих веществ и валюты, сократилось количество фактов выявления оружия и боеприпасов. Что касается сигарет и табачных изделий – при уменьшении на четверть числа фактов выявления количество выявленных сигарет увеличилось в три раза.

Так, в феврале 2020 года при осмотре контейнера на Новороссийском юго-восточном таможенном посту служебная собака специалиста-кинолога Новороссийской таможни своим поведением обозначила нахождение подконтрольных веществ в картонных ведрах. В ходе таможенного досмотра под небольшим слоем абразивной смеси в ведрах были обнаружены 10 577 блоков сигарет производства Республики Беларусь.

Кинолог Миллеровской таможни со служебной собакой на таможенном посту МАПП Донецк помогли обнаружить 0,93 г марихуаны в солнцезащитном козырьке над водительским сиденьем в автомобиле гражданина Украины, пересекавшего границу. На таможенном посту МАПП Новошахтинск специалистом-кинологом Ростовской таможни со служебной собакой в багажнике автомобиля обнаружены 19 патронов к автомату Калашникова. На Джанкойском таможенном посту Крымской таможни в ходе таможенного контроля автотранспорта специалист-кинолог со служебной собакой обнаружили в дорожной сумке сильнодействующее вещество «клонидин» массой 30 г. Также в первом полугодии 2020 года кинологи таможен ЮТУ помогали выявлять подконтрольные вещества в международных почтовых отправлениях.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления