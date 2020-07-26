Умерла критиковавшая Горбачева за перестройку лидер партии большевиков

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В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни умерла лидер незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков» и автор статьи против перестройки «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева. Об этом сообщается на сайте партии.

Она скончалась 24 июля после перенесенной тяжелой болезни.

Андреева родилась в 1938 году. С 1989 года она руководила Всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», с ноября 1991 являлась лидером незарегистрированной «Всесоюзной коммунистической партии большевиков».

Газета «Советская Россия» 13 марта 1988 опубликовала письмо Андреевой, которая в то время преподавала в Ленинградском технологическом институте, под название «Не могу поступаться принципами». В нем она критиковала курс на перестройку генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Позже это письмо получило известность как антиперестроечный манифест.

Источник: https://lenta.ru