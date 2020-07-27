Уголовный кодекс сравнили с "Тришкиным кафтаном"

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Добавление в Уголовный кодекс России статьи о налоговом мошенничестве сравнимо с новой заплатой на "тришкином кафтане", рассказал радио Sputnik доктор юридических наук Александр Арутюнов. По его словам, уголовных статей и так достаточно.

В Уголовный кодекс России хотят добавить статью о налоговом мошенничестве. Об этом рассказала РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко. По ее словам, в ведомстве идет дискуссия по поводу введения нового состава преступления – "налогового мошенничества". При этом она уточнила, что вопрос пока не решен.

В России налоговые мошенники, как и остальные, проходят по 159 статье Уголовного кодекса, и вводить отдельную статью для них – это создавать очередную заплату для УК, считает доктор юридических наук Александр Арутюнов.

"Если лицо совершает какое-то налоговое мошенничество, то его привлекают к уголовной ответственности по 159 статье УК РФ "Мошенничество". Никаких проблем с квалификацией действия налогового мошенника нет. Мне кажется, что новая статья будет излишней. Я полагаю, что у нас уже слишком много самых разных изменений в Уголовном кодексе. Я даже студентам во время лекций говорю, что наш Уголовный кодекс похож на "Тришкин кафтан". Там заплата на заплате. Нет никакого смысла добавлять новую", - рассказал юрист в интервью радио Sputnik.

Вопрос о введении статьи "Налоговое мошенничество" возник из-за разного уровня наказания. По действующему УК за неуплату налогов можно лишиться свободы на срок до шести лет, а по другой статье за мошенничество можно попасть в тюрьму на срок до десяти лет. К какой из двух статей относится налоговое мошенничество, решает суд. Нововведение, если его примут, должно решить эту коллизию.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/