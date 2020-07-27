Россиянкам с детьми до 3 лет и пенсионерам облегчили трудоустройство

/В России/

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до 3 лет и пожилых людей.

На совещании с вице-премьерами он отметил, что это постановление "даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства". В частности, по его словам, пожилым людям после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком "нужно пройти переобучение или повысить квалификацию".

Мишустин добавил, что организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах. До сегодняшнего дня у них не было права самостоятельно заключать договоры, а также выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение. Необходимые процедуры усложнялись и затягивались из-за того, что средства распределялись из бюджетов соответствующих регионов.

Однако теперь службы занятости в регионах смогут сами напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, ведущим программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография".

Источник: https://www.mk.ru/