В Госдуме поддержали идею выплатить россиянам с детьми еще 10 тысяч

/В России/

В Госдуме положительно оценили идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

Депутат нижней палаты Михаил Тарасенко заявил, что такая выплата в августе действительно нужна российским семьям, передает PRIMPRESS. Он также отметил, что эпидемия коронавируса в РФ еще не закончилась. На некоторых предприятиях до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса, а многие россияне пока так и не нашли работу, которую потеряли из-за пандемии.

Особенно такая выплата пригодилась бы гражданам в преддверии нового учебного года.

Общественность также просит произвести еще одну выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Петиция набрала уже более 140 тысяч подписей.

Источник: https://www.mk.ru/