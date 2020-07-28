В Минтруде заявили об ожидаемом реальном росте пенсий

/В России/

В Министерстве труда и социальной защиты РФ пообещали реализовать рост пенсий для неработающих пенсионеров, опережающий инфляцию.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В СМИ прошли сообщения, что это подразумевает заморозку пенсий. но власти опровергли эту информацию. Минтруд указал, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличены в соответствии с ростом доходов бюджета ПФР.

Так, с 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 2022 года — на 5,9%. В последующие два года уровень индексации составит 5,6% и 5,5% соответственно.

В свою очередь Минфин предложил переводить денежные средства, полученные незаконным путем, в Пенсионный фонд России. Также стало известно о планах ввести налоговый вычет, что россияне копили на пенсию самостоятельно.

Источник: https://www.mk.ru/