"Нет подводных камней". Зачем ПФР конфискованные средства?

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Минфин готовит поправки, которые позволят перечислять в ПФР конфискованные средства. В чем смысл такого шага, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт Алексей Зубец.

Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковать и перечислять в Пенсионный фонд России, сообщают СМИ со ссылкой на готовящиеся поправки Минфина.

Новые нормы могут вступить в силу в декабре. Кто будет проверять законность получения денег, пока неясно.

Что дает такая поправка, объяснил в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"История очень простая, тут нет особых подводных камней. Пенсионный фонд в России дефицитен – деньги, которые он собирает, недостаточны для того, чтобы выплачивать пенсии и, так или иначе, правительство финансирует Пенсионный фонд за счет дотаций. Поэтому это техническая мера, которая будет просто направлять полученные деньги, связанные с конфискацией средств, в пенсионный фонд, минуя правительство. Логистика финансового потока немного меняется. Каким-то образом принципиально решить проблему недостатка средств в пенсионном фонде не удастся. А с точки зрения техники – почему нет? Можно деньги направлять напрямую, минуя бюджет", - отметил Алексей Зубец.

Он добавил, что речь идет о небольших суммах, к тому же, они все равно попали бы в Пенсионный фонд через бюджет.

"Есть два пути для наполнения Пенсионного фонда. Первый – это пенсионная реформа, увеличение срока рабочего стажа, чтобы получить пенсию. Второй – увеличение налогов. Увеличение налогов неприемлемо, потому что это будет угнетать население, бизнес и способствовать сокращению темпов роста экономики. Значит, единственным разумным вариантом пополнения Пенсионного фонда является увеличение стажа. А такими мерами, как направление конфискованных средств, можно помочь пенсионному фонду, но принципиально вопрос это не решит", - уверен Алексей Зубец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/