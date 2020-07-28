Планы наградить чиновников за рутинную работу подверглись критике

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Награждать чиновников за проведение голосования по поправкам к Конституции сейчас неуместно. Так появление информации о готовящейся церемонии прокомментировал радио Sputnik профессор РАНХиГС и автор книги по этике госслужащих Владимир Соколов.

Госслужащих и артистов, которые работали над проведением голосования по внесению поправок в Конституцию России, могут наградить государственными наградами. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, поощрять за хорошую работу будет лично президент Владимир Путин.

Голосование по поправкам в основной закон России проходило с 25 июня по 1 июля. Россияне поддержали изменения, и они уже вступили в силу.

Награждать госслужащих надо, но делать это за проведения рутинной работы – неуместно, считает Владимир Соколов.

"Награждают тех, кто просто выполняет свой профессиональный долг. Они организовали кабинки для голосования, организовали печать бюллетеней, организуют какие-то пропагандистские моменты и так далее. На мой взгляд, ничего героического в этом нет. Это нужные вещи, но они обычные и рутинные. Я считаю, что награждать за участие в выборах не совсем уместно и не совсем правильно", - рассказал автор книги по этике госслужащих в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/