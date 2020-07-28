Останется ли Россия без мяса из-за экспорта в Китай?

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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса. Угрожает ли это внутреннему рынку РФ, объяснил в эфире радио Sputnik аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

КНР обогнала Украину, Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России, на него пришлось больше половины поставок, 80 тысяч тонн.

Всего же с начала года по июнь Россия экспортировала мяса более чем на 330 миллионов долларов.

Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод, впрочем, считает, что для внутреннего российского рынка опасности такой экспорт не представляет.

"Экспорт мяса – дело довольно сложное. В отличие от продукции растениеводства, там много требований. С Китаем долго шли переговоры по поводу допуска российского мяса на рынок, давали миллион заверений и гарантий. Экспорт мяса в Китай вырос в два раза, но нужно понимать, что работает эффект нулевой базы. То, что было меньше, чем в два раза, было немного, поэтому много мяса даже в Китай не вывозится – это, может быть, тысячи тонн, не больше. Экспортируется мясо птицы, свинина. Остальное – совсем небольшие объемы. Российскому рынку экспорт мяса в Китай не угрожает", - отметил Леонид Холод в эфире радио Sputnik.

По его мнению, производство по экспортным статьям полностью удовлетворяет потребности внутри страны.

"У нас внутри страны производится достаточное количество птицы, оно полностью удовлетворяет спрос, даже потенциальный, а сегодня, в связи со снижением платежеспособного спроса, спрос перетек с мяса на более дешевые продукты. Поэтому экспорт позволяет поддерживать цены. Свинина производится тоже по потребностям, даже немного больше, и экспорт позволяет снимать конъюнктурные излишки", - считает Леонид Холод.

Он, однако, отмечает, что некоторые виды мяса Россия импортирует – например, производство говядины не справляется с удовлетворением нужд российского потребителя.

"Что касается крупного рогатого скота, ситуация обратная: мясо производится в недостаточных количествах. Говядина дорогая, объем приобретений не такой большой, качество не самое лучшее – мясных пород у нас разводят очень немного. Почти во все приличные колбасы говядина технологически входит обязательно. Для удовлетворения нужд перерабатывающей промышленности Россия говядину завозит. РФ ничем не рискует, потому экспорт говядины незначителен. Что касается баранины – это мясо деликатесное, производится столько, сколько потребляется, на рынках она есть, в широкомасштабном экспорте наша страна не замечена. Развитие экспорта в Китай и в другие страны мяса и мясной продукции нашему рынку не угрожает, а наоборот оздоровляет его", - уверен Леонид Холод.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/