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Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субвенций на льготы по оплате ЖКУ

Средства направят в 30 регионов.

Более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берёт на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

В 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств.

Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.

Источник: http://government.ru/

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Категория: Новости / В России

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