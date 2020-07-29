Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субвенций на льготы по оплате ЖКУ
Средства направят в 30 регионов.
Более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берёт на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
В 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств.
Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.
Источник: http://government.ru/