Губернатор Ростовской области представил двух новых руководителей ведомств

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Глава региона Василий Голубев на заседании правительства региона, которое проходило в режиме видеоконференции, заявил, что он назначил главой областного департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Петра Серова. Указ был подписан еще 6 июля.

Серову 61 год. Он успел поработать в минспорта области, а с 2018 года - замом министра в минобре региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии продолжит руководить Алексей Кузьмин. Кузьмин избавился от приставки и.о. к должности.

Чиновник родился в 1985 году. В Росприроднадзоре - с 2014 года, до этого Кузьмин занимал должности на муниципальной службе в Можайском районе Московской области, и в министерстве экономического развития и торговли РФ.