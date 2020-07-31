Что нужно принять во внимание при строительстве хаммам?

/В России/

В настоящее время возведение турецких бань пользуется особенным спросом, потому что в таком случае можно решить огромное количество самых разных задач.

На начальной стадии возведения важно принять к сведению все технические условия, потому что их соблюдение определяет длительность периода эксплуатации хаммама. Далее осуществляется спектр проектных мероприятий, во время которых важно принять во внимание требования к функциональности, качеству сырья и числу дополнительных комнат. И только на финишной стадии выполняются сметные подсчеты, а также определяется общая стоимость возведения.

Следует отметить, что для устройства хаммама помещения выбираются чаще всего с высотой не меньше 2,5-2,6 м. – такой подход можно объяснить особенным конструктивным исполнением потолка, который имеет форму купола. Это предоставит возможность пару, который поднимается наверх, после конденсации стекать по сводчатым поверхностям плавно. Парная в хаммаме – это помещение с высоким уровнем влажности, где решающее значение имеет устройство гидроизоляции. По этой причине важно выбирать сырье, которое станет надежной защитой стен от поступления влаги и обеспечит поддержание идеального микроклимата. Если говорить о внутренней отделке, активно рассматриваются плотные виды мрамора либо мозаика. Интерьер оформляться фонтанами, курнами, лавками. В обязательном порядке ставятся столы для массажа.

Заказывая строительство на сайте https://mrhammam.ru/, важно принимать во внимание следующие моменты:

потолок должен быть куполообразным – это позволит конденсату не капать, а стекать вниз постепенно;

скамьи, стены и настил оснащаются электрообогревом либо отоплением водяного типа, что даст возможность предложить идеальные условия для пребывания;

для того чтобы организовать в парной освещение активно рассматриваются специальные потолочные светильники влагозащитного типа. В роли декоративного оформления можно установить светильники «звездное небо»;

обязательным считается наличие умывальника или крана с чистой проточной водой.

По всем вопросам строительства можно проконсультироваться с теми, кто имеет опыт и знания в указанной области.