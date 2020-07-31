Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

/В России/

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.

Речь идет о списании денег за обслуживание в банке и кредитных платежей. Об этом пишет «Известия».

Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть

Инициативу готовят в Абсолют-банке. Там пояснили, что в настоящее время по закону банки не имеют права забирать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. В результате у клиентов копятся долги, а банки не получают причитающиеся им средства.

Принятие инициативы позволит россиянам, которые, например, не сообщили своему банку о замене паспорта, избежать штрафов и неустоек, а кредитным организациям — получать свои деньги и предотвращать мошенничества со «спящими счетами». Идею поддерживают в «ЮниКредите», РСХБ и Росбанке. Центробанк сообщил, что соответствующая инициатива пока не поступала в регулятор.

Ранее сообщалось, что в России банки ужесточили выдачу кредиток, чтобы снизить риски. За год доля одобренных заявок на получение кредитных карт упала на 8 процентов и составила 31 процент.

Источник: https://lenta.ru