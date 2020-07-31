Из-за выплат 10 000 на детей пожаловались в Верховный суд

/В России/

В то время, как родители детей до 16 лет пытаются выцыганить у государства уже третье пособие 10 тысяч за август, законные представители 16-17-летних ребят хотят добиться хоть каких-то выплат. Штаб муниципального депутата Юлии Галяминой обратился в Верховный суд с коллективным иском от родителей детей, оказавшихся за бортом «коронавирусных» пособий.

Страсти вокруг пособия 10 тысяч на детей, которым президент одарил семьи в июне и июле, разгораются все сильней и сильней. Родители 16-17-летних подростков все больше негодуют, что их несправедливо обошли с выплатами.

По данным Росстата на начало января 2020 года количество подростков в возрасте от 16 до 18 лет составляло 2,9 млн. человек. Именно столько ребят остались за бортом «коронавирусного» пособия.

«Большинство подростков этого возраста учатся в школе и работать не могут, а тратиться на них приходится даже больше, чем на младших детей», - вот основной аргумент за назначение пособие от обделенных взрослых.

Судебный иск о незаконности отказа в выплате пособия детей старшего возраста был подан 10 июля, однако сбор подписей до сих пор продолжается. Истцы готовы дойти до Европейского суда, в случае, если не смогут добиться справедливости в российских инстанциях.

«Имея намерение оказать поддержку семьям с детьми, незаконно и несправедливо лишать семьи с детьми от 16 до 18 лет государственной поддержки в период пандемии, особенно, учитывая, что в указанном возрасте детям требуется больший объем питания по сравнению с детьми более младшего возраста, взрослые размеры одежды, необходимы затраты на подготовку к ГИА и ЕГЭ», - так аргументируют свою позицию авторы иска.

Также истцы подчеркивают, что указ президента, по их мнению, нарушает нормы международного права, Конвенцию о правах ребенка и идет вразрез с путинской концепцией демографической политики РФ до 2025. Тем временем ряд российских регионов самостоятельно назначили выплаты подросткам, которых обошло федеральное пособие. Так, в Крыму 16-17 летние ребята получили 10 тысяч рублей, в республике Калмыкия – 5 тысяч, а в Севастополе Тверской и Курской области и Ханты-Мансийском автономном округе - 3 тысячи.

В Совете Федерации после многочисленных обращений и петиций родителей в целом поддержали целесообразность назначения пособия для всех несовершеннолетних на федеральном уровне, но с оговоркой, «если позволит бюджет». На этом пока все и затихло.

Поможет ли обращение в Верховный суд добиться назначения пособия всем несовершеннолетним, мы выяснили у юриста Анны Филатовой. «Конечно, никаких реальных юридических перспектив у данного иска нет. Это, скорее, акция для привлечения внимания к этой проблеме, - говорит Филатова. - Вообще, по общемировым принципам детский возраст продолжается до 15 лет, в 16 можно уже работать. Примерно такое пояснение дали и в Министерстве труда по поводу назначения пособий этой группе пособий.

Кроме того, ряд детей в возрасте от 16-18 лет, в частности, те, у кого родители лишились работы в пандемию, получают пособия от государства.

К тому же некоторые регионы, своим решения назначили выплаты детям этого возраста. В связи с этим реально говорить о том, что действия президента в контексте назначения этого пособия нарушают права подростков 16-17 лет в стране, конечно, не приходится.

С юридической точки зрения есть некоторое несоответствие между Указом президента и порядком начисления пособия с точки зрения точного возраста детей, которым оно положено. Так, в Указе сказано, что выплата полагается всем детям, которым исполнилось 16 лет до 1 июля 2020 года. В реальности же ее получают те, кто родился не раньше 11 мая 2020. Логично было бы уж тогда обращать в суд по этому поводу».

Источник: https://www.mk.ru/economics/