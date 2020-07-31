Путин предложил вручать обновленную Конституцию россиянам вместе с паспортом

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении Конституции с внесенными поправками вместе с российским паспортом при его получении. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Актуальную редакцию Конституции предлагается вручать «гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно. За них проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента выступили против. Среди принятых поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок.

Впервые о необходимости внести изменения в документ, принятый в 1993 году, президент заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию.

Источник: https://lenta.ru