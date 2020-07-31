Пособие по безработице предложено увеличить до половины потерянного заработка

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В ФНПР также хотят установить выплаты на уровне от прожиточного минимума в регионе до средней зарплаты.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) внесла предложение по увеличению минимального размера пособия по безработице в несколько раз, до уровня прожиточного минимума в регионе.

В письме зампреда ФНПР Давида Кришталя, как сообщают «Известия», сказано, что минимальное пособие нужно установить на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, а максимальный размер — на уровне средней зарплаты в субъекте.

Если соответствующий законопроект будет принят, то размер пособия станет от 12 до 51 тысячи рублей. В письме также сказано, что такое пособие должно быть не меньше половины потерянного заработка. В ФНПР указали, что такие нормы приписаны в конвенции Международной организации труда.

В Минтруде заявили, что будут изучать данный вопрос.

Ранее стало известно, что, несмотря на предпринимаемые правительством меры по сокращению в стране уровня безработицы, она продолжает расти. Так, по данным Росстата, по итогам 2-го квартала нынешнего года безработица в России увеличилась на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: https://www.mk.ru/economics/