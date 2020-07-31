Россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

/В России/

Часть детских пособий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в качестве меры поддержки в период пандемии COVID-19, россияне потратили на погашение долгов по микрозаймам. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments.

Аналитики сервиса изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО), выдающих и принимающих ссуды дистанционно, и выявили корреляцию между объемами погашения микрокредитов и выплатами государством материальной помощи гражданам. Так, с начала апреля после объявления режима самоизоляции объем погашения долгов резко уменьшился и начал расти только со второй половины июня, когда граждане начали получать единовременные детские пособия в 10 тысяч рублей.

Кроме того, в компании отмечают, что в те дни, когда помощь от государства поступала большому числу россиян, возвраты по микрозаймам резко возрастали. Эту корреляцию подтвердили крупнейшие российские МФО.

Та же картина наблюдалась в начале июля, совпав со второй волной выплат пособий. С 29 июня по 5 июля объем возвратов был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля — уже на 8%. Для сравнения, наихудшая собираемость долгов наблюдалась в период майских праздников и в начале июня, когда выплаты сократились на 20–30% от базовой недели. Пик погашений был зафиксирован 1 июля, когда начался второй этап выплат россиянам пособий.

Ранее в Госдуме предложили провести в августе третий этап выплат пособий на детей 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет и второй — на детей до трех лет. Эту инициативу уже поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова, отметив, что после пандемии многие семьи находятся в тяжелой финансовой ситуации.

Источник: https://www.mk.ru/economics/