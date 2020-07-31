В Краснодаре обсудили состояние рынка труда в условиях пандемии

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31 июля в Краснодаре прошло заседание межведомственной рабочей группы по сокращению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

В работе группы приняла участие Лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. По мнению экспертов, в настоящее время крайне важно вывести из тени работающих неофициально граждан.

В период пандемии в особой группе риска оказались граждане, трудоустроенные неофициально, подавляющее большинство из них остались без полноценной поддержки государства, выпав из правового поля, отметили эксперты. Кроме этого, по оценкам рейтинговых агентств, бюджеты всех уровней ежегодно недополучают примерно 3 трлн рублей из-за неформальной занятости.

«Сегодня в России в теневом секторе занята пятая часть всех трудящихся. Работодатель, который выплачивает заработную плату «в конверте», лишает своих работников возможности получить в полном объёме пособие по временной нетрудоспособности, отпускные, оформить банковский кредит и ипотеку, а также получать достойную пенсию в дальнейшем. Нарушая трудовое законодательство, нерадивый руководитель рискует быть дисквалифицированным и лишиться права занимать руководящие должности», - отметила Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

С лидером профсоюзов Кубани согласна и замруководителя краевой Гострудинспекции Марина Ефименко. По её мнению, «самыми социально незащищёнными ожидаемо оказались те, кто работал без трудового договора. Им работодатели просто говорили: «Мы в ваших услугах больше не нуждаемся. До свидания!». И в таких случаях сделать практически ничего нельзя.»

Заместитель министра труда и социального развития Ирина Чаркова отметила, что в результате пандемии за помощью обратились более 130 тысяч граждан, длительное время находящихся без работы. Это даёт основания полагать, что большая часть из них были заняты нелегально, что в период панелями дало значительную нагрузку на выплаты пособий по безработице

Согласно Трудовому кодексу РФ, за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора установлены административные штрафы. Но, чтобы отстоять либо защитить свои права, неофициально устроенный работник должен доказать сам факт трудовых отношений. Светлана Бессараб отметила, что по предложениям о внесении изменений в законодательство подготовит соответствующие документы и уверена, что в этом вопросе депутаты Госдумы от Краснодарского края поддержат предложения рабочей группы по сокращению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.