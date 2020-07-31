Участок, на котором располагалась батарея Челака, перешел в собственность Геленджика

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Вопрос перевода из федеральнои? в муниципальную собственность земельного участка, на котором располагалась легендарная батарея, благодаря инициативе главы Геленджика, решен.

На днях губернатор края @kondratyevvi подписал соответствующии? документ. Для Геленджика - это событие историческое!

Укрепления артиллерии?скои? батареи береговои? охраны №714 под командованием капитана Михаила Челака располагались на левом мысе Голубои? бухты. За период боевых деи?ствии? с сентября 1942 по сентябрь 1943 года батарееи? уничтожены танки и самолеты противника, орудия различных калибров и дзоты, железнодорожные составы и автомашины, склады с боеприпасами и прожекторные точки, военные катера противника. Более того, было уничтожено более 50 автоматчиков, до трех батальонов противника, рассеяно более трех полков немецко-фашистских захватчиков.

За активные боевые деи?ствия бои?цам батареи неоднократно объявлялись благодарности от командира Новороссии?скои? военно-морскои? базы и командующего Черноморским Флотом. Личныи? состав батареи был награжден медалями и орденами. Командир батареи капитан Михаил Петрович Челак был удостоен Ордена Красного Знамени.

Глава Геленджика @alexeybogodistov намерен восстановить место дислокации самои? ближнеи? к курорту батареи, чтобы в будущем она стала еще одним местом показа и демонстрациеи? героизма советских солдат в военные годы. «Я уверен, что уже к следующему Дню Победы мы сможем открыть для посетителеи? новыи? музеи? под открытым небом», - отметил Алексеи? Богодистов.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик