Дмитрий Чернышенко провёл совещание о цифровизации, развитии спорта, культуры и туризма на Северном Кавказе

/В России/

В каждом региональном органе исполнительной власти будут определены руководители цифровой трансформации, сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Их работу будет координировать Минкомсвязь России. Ведомство будет оценивать успешность цифровой трансформации в каждом субъекте Российской Федерации.

На проекты цифровой трансформации в регионах страны планируется направить до 86 млрд рублей до 2024 года.

Полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил, что в ближайшие годы цифровизация должна привести к значительным структурным изменениям экономики, повышению ее эффективности.

Дмитрий Чернышенко также подчеркнул важность активного участия регионов в разработке национального проекта в сфере туризма. Кроме того, вице-премьер обратил внимание на необходимость проявления инициативы со стороны регионов СКФО по участию в программе развития внутреннего туризма в 2020 году. Ранее в рамках этой программы было выделено 15 млрд рублей, которые планируется потратить на субсидии туристам, отправившимся в путешествия по России. Ожидается, что программой воспользуются около 3 миллионов россиян.

В ходе совещания также обсуждались задачи по поддержке культуры. В рамках национального проекта «Культура» регионы, входящие в состав СКФО, получат более 5,5 млрд рублей до 2024 года.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в настоящее время на территории федерального округа строится и реконструируется 87 спортивных объектов. На эти цели в 2020 году выделено более 2 млрд рублей.

Совещание прошло при участии полномочного представителя Президента в СКФО Юрия Чайки, главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова, председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева, главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова, главы Республики Дагестан Владимира Васильева, исполняющего обязанности главы Республики Ингушетия Владимира Сластенина, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Источник: http://government.ru/