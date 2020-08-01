Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15%

/В России/

РБК со ссылкой на источники сообщает, что правительство решило снизить величину первоначального взноса по льготной ипотеке (кредит на покупку жилья в новостройке под 6,5% годовых) с 20% до 15%.

По словам собеседников издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, а объявить о решении планируется в понедельник, 3 августа.

О запуске программы льготной ипотеки было объявлено в апреле. Изначально лимит по сумме кредитов в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти составляли 8 млн рублей (3 млн рублей в других регионах), затем планка была повышена до 12 млн рублей (и 6 млн рублей соответственно).

Источник: https://www.mk.ru/