Гражданам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

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Распоряжение от 29 июля 2020 года №1976-р.

Сокращён перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи

С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 1 ноября 2016 года №2326-р.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.