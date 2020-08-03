Эксперт: снижение первого взноса по льготной ипотеке вряд ли подхлестнет спрос

/В России/

В начале недели — возможно, уже 3 августа — власти могут объявить о снижении первого взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, программа жилищного кредитования под 6,5% годовых действует с 16 апреля по 1 ноября 2020 года (при этом не исключено ее продление еще на несколько месяцев). В июне Путин озвучил предложение увеличить сумму кредита под 6,5% с 8 до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, с 3 до 6 миллионов — в других регионах. Таким образом, в программу попадает жилье не только комфорт-класса, но и «бизнес». Тогда же эксперты и чиновники заговорили о планах по снижению взноса.

Тему, в свою очередь, в социальных сетях обсуждали и потенциальные заемщики. Несмотря на достаточно существенное снижение суммы, которую покупатель должен внести за квартиру сразу, многие отнеслись к инициативе скептически. По данным Фонда общественного мнения, 62% россиян исключают возможность вступить в ипотеку. «Для меня не имеет значения, миллион рублей я должен накопить или 750 тысяч. И та, и другая сумма неподъемны, как и последующие выплаты», - рассуждают пользователи.

«Снижение первоначального взноса по программе льготной ипотеки заемщики, безусловно, встретят с радостью, — говорит председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. — При стоимости квартиры 12 млн рублей покупатель сможет заплатить на 600 тысяч меньше на входе в проект (1,8 млн рублей вместо 2,4 млн при 20-процентном взносе. — «МК»). Наибольший эффект от нововведения может почувствовать на себе прежде всего рынок новостроек Новой Москвы, где квартиры по-прежнему доступнее. В «старой» Москве, вероятно, немного подрастет спрос на жилье бизнес-класса и 3–4-комнатные квартиры в комфорт-классе, для покупателей которых важно и увеличение лимита по кредиту до 12 млн рублей. Однако само по себе снижение взноса ажиотажным образом спрос не подхлестнет, так как банки продолжат строго оценивать платежеспособность заемщика, а не только его способность накопить на взнос».

Источник: https://www.mk.ru/economics/