Эксперты поставили крест на биткоине: криптовалюты в России не выживут

/В России/

Цена биткоина превысила отметку в $12 тысяч — впервые с августа 2019 года. Между тем россиянам от этого ни тепло, ни холодно. В их инвестиционном загашнике нет криптовалют, а многие понятия не имеют, о чем речь. Похоже, в нашей стране биткоину не суждено стать массовым явлением — ни в качестве объекта инвестирования, ни в качестве платежного средства. С 1 января 2021 года в силу вступит закон «О цифровых финансовых активах», который запрещает использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг. В России их можно будет только легально покупать и продавать.

Подорожание биткоина связано с ослаблением ряда мировых валют, прежде всего доллара США и китайского юаня. На фоне постепенного восстановления глобальной экономики этот рисковый актив будет в ближайшие месяцы прибавлять в стоимости, уверены эксперты. Если рост индекса S&P 500 продолжится, то на фоне ухудшения американо-китайских отношений биткоин продвинется к отметке в $14 тысяч, предполагает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Но вот дальнейшие его перспективы размыты как раз по причине экстремальной волатильности и спекулятивности. Порой с биткоином происходят вещи, абсолютно невообразимые в случае с тем же долларом. Так, 2 августа на международной криптовалютной бирже Binance Futures была зафиксирована аномальная сделка: курс квартального фьючерса на биткоин с датой исполнения в сентябре на мгновение вырос почти на 800%, до $99964. Вероятно, какой-то крупный инвестор допустил ошибку при покупке.

Финансовые власти развитых стран относятся к криптовалютам, в частности к биткоину, по-прежнему скептически. В основном их позиция сводится к тезису, озвученному американским политологом Эдвардом Хадасом: «Деньги, которые не были выпущены государством, не имеют шансов на выживание. Деньги неизменно являются инструментом государства». Ровно на том же стоит и наш Минфин, в своем неприятии виртуальных денег опирающийся на первый пункт статьи 75 Конституции РФ: «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком. Введение и эмиссия других денег не допускаются». Главным образом Минфин смущает то обстоятельство, что через канал криптовалюты может быть налажен неконтролируемый оборот финансовых средств, в том числе тех, которые подпадают под действие закона «О противодействии терроризму».

Даже по сегодняшней динамике криптовалюты видно, насколько это спекулятивный актив, говорит исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. В течение дня курс растет и падает несколько раз — это следствие манипуляций на рынке и тех эмоций, что сейчас движут инвесторами. Ни о какой стабильности биткоина речи нет — сейчас он растет так же, как и золото, поскольку на рынках крепнет уверенность, что глобальный кризис усугубляется, и впереди вторая волна пандемии. Но, в отличие от золота, биткоин пока нельзя считать настоящим защитным активом, соответственно, вкладываться в него не стоит — ни в кризис, ни вообще. Что касается его перспектив в России, то, отмечает Иванов, ЦБ будет жестко пресекать на рынке любые попытки инвестировать в столь рисковые инструменты.

Изобретенный в 2008 году японцем Сатоси Накамото биткоин — это, по сути, код, хранящийся в виртуальном кошельке на жестком диске компьютера. В его основе лежит принцип blockchain: данные о подтвержденных транзакциях заносятся в специальные блоки, которые затем складываются в цепочки. Это позволяет не только повысить скорость транзакций, но и обеспечить их анонимность и неподконтрольность властям. Никаких правил, никаких ограничений по обороту! Пользователи могут напрямую выводить свои деньги с электронных счетов, оплачивать покупки в сети без комиссий.

«Я бы назвал биткоин инструментом двойного назначения, — рассуждает старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. — Во-первых, это классический спекулятивный актив, его волатильность порой достигает 40% в течение нескольких дней. Во-вторых, к нему часто прибегают криминальные структуры в разного рода серых и черных схемах. Для них это подлинная находка, поскольку биткоин находится вне поля государственного регулирования. Например, в телесериале «Гоморра» про неаполитанскую мафию с его помощью проводятся сделки с крупными партиями наркотиков».

В России у биткоина нет перспектив. Особого смысла вводить запрет на его использование в качестве платежного средства Дроздов не видит, поскольку в широкой торговле виртуальные деньги не применяются: ими не расплатишься ни в магазине, ни, за редким исключением, в Интернете. Добропорядочным бизнесменам криптовалюта также не интересна.

Источник: https://www.mk.ru/economics/