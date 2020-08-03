Любимые фрукты россиян подорожали на треть

/В России/

Родные яблоки в нашей стране стали дороже, чем экзотические бананы. Главная причина роста цен кроется в серьезном падении урожая на юге России, резкие колебания температур в регионах которой совпали со временем, когда плоды наливаются своим привлекательным янтарным цветом. Садоводы лишь отчасти возлагают ответственность за яблочный коллапс на климатические условия. Большинство аграриев винят государство.

Государство пока не может обеспечить сельское хозяйство доступной инфраструктурой, необходимой для оперативной доставки вкусного и полезного товара до внутреннего потребителя, а также не обеспечивает производителей необходимыми площадями хранилищ для консервации качественных продуктов до начала нового сезона. Аграрии шутят, что при таком раскладе чиновникам будет удобнее кормить отечественных граждан не картошкой или яблоками, а ананасами.

Пока нет опасений роста цен на всю продуктовую линейку. Если верить данным Росстата, то в целом с начала года инфляция осталась на уровне 3%, а в середине июля стоимость основных продуктов выросла всего 0,1%. Данные, которые приводят чиновники, выглядят несколько спорными: с одной стороны за июль потребительские цены стали выше всего на 0,2%, а с начала года их рост не превысил 2,7%. Можно надеется, что до конца года инфляция уляжется в пределы, которые обозначает государство, — 4%. Грубо говоря, если килограмм яблок в январе стоил 100 рублей, то к новогоднему торжеству их цена не преодолеет планку вдвое меньше, чем на пятерку, — то есть на уровень инфляции в 4–5%. По мнению директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, в первые месяцы лета на полках российских продовольственных магазинов традиционно наблюдается засилье импортной продукции. В этом году же существовали определенные задержки с поставками импорта, что было обусловлено транспортными ограничениями, связанными с коронавирусом. Поэтому предложение яблок на внутреннем рынке было существенно ограничено.

«Собственной продукции в нашей стране хватает, — отмечает академик РАН, член Ученого совета РАНХиГС Эльмира Крылатых. — Отсутствует логистика, позволяющая в полноценном объеме собирать плодоовощные культуры, перерабатывать и хранить витамины. Поэтому в осенне-зимний период тонны яблок и картошки фактически отправляют под нож».

«В прошлом году в нашей стране наблюдался обильный урожай яблок и переизбыток предложения на рынке. Не надо строить мрачные прогнозы: в России не подсчитывают «яблочный индекс», отсчитывая от него цены на всю плодовую продукцию. Однако все равно не ясно, зачем импортировать продукты питания из зарубежных стран за евро и доллары. Лучше осваивать российский аграрный рынок», — считает топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. «Развитие рынка высококультурной продукции является лишь верхом айсберга. Яблоки — это только небольшой участок аграрного продвижения, в котором мы могли бы преуспеть. Даже небольшие участки, которые расположены в Подмосковье или рядом с другими крупными отечественными мегаполисами, могли бы давать два, а то и три урожая в год. Однако большинству фермеров приходится скармливать экологически чистые и наполненные витаминами фрукты свиньям, мясо которых потом легко сбыть соответствующим торговым точкам», — уверена Эльмира Крылатых.

«Частные исследования гласят, что стоимость бизнес-ланча за лето в России выросла до 10%. Виной тому — удорожание продуктов: из-за пандемии коронавируса многие компании не смогли вернуться к полноценной работе, поэтому спрос значительно снизился, что вкупе с удорожанием продуктов и привело к увеличению цен», — отмечают эксперты.

По оценкам Росстата, за последние месяцы среди продуктов питания сильнее всего подорожала морковь — на 2,6%. Кроме того, значительно выросли цены на сахар, свинину и гречневую крупу. «Если яблоки дорожают — можно переболеть. Можно поверить, что неурожай. Если дорожает гречка, причем в тот момент, когда ее дефицит ничем не подтвержден, — рост цен на продовольствие уже гарантирован», — говорит главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

Источник: https://www.mk.ru/economics/