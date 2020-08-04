Эксперт указал нескончаемый источник финансирования российских дорог

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Счетная палата России указала на проблему недофинансирования дорожного фонда. Как исправить проблему и откуда взять деньги на нормальные дороги, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

Счетная палата России представила отчет, в котором говорится о серьезном недофинансировании региональных дорог. По данным ведомства, в 2019 году на содержания 1 километра федеральной трассы было потрачено 2,2 миллиона рублей, в то время на региональные дороги выделялось всего 288 тысяч рублей на километр.

С точки зрения аудиторов такой дисбаланс финансирования напрямую отражается на качестве дорог и ситуацию надо менять. С подобным мнением согласился и Максим Едрышов.

"Это хорошая инициатива, поскольку недофинансирование в регионах есть. Если на федеральные дорогие идут средства из федерального бюджета, сборы системы "Платон" и часть акцизов от топлива, то региональные дорожные фонды ограничены по своей наполняемости. Действительно всегда можно заметить, когда съезжаешь с федеральной трассы на региональную дорогу, что дорога становиться хуже. Чтобы этого не было, надо наполнять региональные фонды", - рассказал руководитель ФАР.

Устранить проблему неравномерного финансирования в Счетной палате предлагают за счет перераспределения бюджетных средств. Максим Едрышов предложил еще один способ наполнения дорожных фондов. В интервью радио Sputnik он назвал штрафы за нарушение ПДД отличным источником денег на содержание дорог.

"Надо все-таки находить альтернативные источники наполнения региональных дорожных фондов. Например, можно все штрафы за нарушения дорожного движения надо зачислять не просто в бюджет, а в дорожные фонды. Также все налоги, связанные с автомобилями надо зачислять в дорожные фонды, тогда появятся деньги, которых будет достаточно для содержания дорог", - предложил руководитель ФАР.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/