Правительство распределило субсидии на строительство дамб в Краснодарском и Хабаровском краях

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Работа ведётся в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Более 3 млрд рублей получат Краснодарский и Хабаровский края на строительство инженерных сооружений для защиты от паводков. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги распределят из федерального бюджета на период 2021–2022 годов. Краснодарскому краю направят более 69 млн рублей, Хабаровскому – более 3 млрд рублей. На них планируют построить дамбы, укрепить береговые линии.

Например, в Комсомольске-на-Амуре возведут комплекс гидротехнических сооружений, который позволит уберечь от затопления посёлок имени Менделеева и посёлок Победа, микрорайоны Парковый и Парус. На этой территории расположено более 1,6 тыс. домов, проживают свыше 10 тысяч человек. Ущерб от возможных паводков оценивается более чем в 12 млрд рублей.

В Крымском районе Краснодарского края инженерные сооружения обезопасят свыше 6 тыс. домов и более 40 тысяч человек от разлива рек Адагум, Неберджай, Баканка. Потенциальный ущерб от подтоплений в Крымском районе – около 52 млрд рублей.

Ранее на эти цели Правительство распределило более 800 млн рублей для Татарстана и Ставропольского края.

Источник: http://government.ru/