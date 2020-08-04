/В России/

Правительство приняло меры по стимулированию жилищного строительства в регионах

Для этого внесены изменения в федеральный проект «Жильё»

Субсидии на расширение жилищного строительства будут распределяться с учётом бюджетной специфики каждого региона. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте «Жильё», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности (?0,75).

Постановление также предусматривает распределение средств на создание инфраструктуры сразу до 2024 года и позволяет расходовать больший объём субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Изменения, утверждённые Правительством, помогут нарастить объёмы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан, расширят возможности территориального планирования, позволят своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями.

По указу Президента о национальных целях развития объём жилищного строительства к 2030 году должен достичь не менее чем 120 млн кв. м. Федеральный проект «Жильё» направлен на достижение именно этой цели.

Источник: http://government.ru/

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Категория: Новости / В России

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