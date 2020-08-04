Правительство приняло меры по стимулированию жилищного строительства в регионах
Для этого внесены изменения в федеральный проект «Жильё»
Субсидии на расширение жилищного строительства будут распределяться с учётом бюджетной специфики каждого региона. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте «Жильё», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности (?0,75).
Постановление также предусматривает распределение средств на создание инфраструктуры сразу до 2024 года и позволяет расходовать больший объём субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Изменения, утверждённые Правительством, помогут нарастить объёмы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан, расширят возможности территориального планирования, позволят своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями.
По указу Президента о национальных целях развития объём жилищного строительства к 2030 году должен достичь не менее чем 120 млн кв. м. Федеральный проект «Жильё» направлен на достижение именно этой цели.
Источник: http://government.ru/