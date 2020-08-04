Президент разрешил вырубать лес для БАМа

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Сплошная вырубка лесом для модернизации Транссиба и БАМа станет возможной. В интервью радио Sputnik член общественного совета Минприроды РФ, руководитель проекта "Сохранение озера Байкал" Екатерина Удеревская объяснила, опасно ли это.

Закон, согласно которому можно вырубать лес для строительства железных дорог, подписан. Это касается, в частности, реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Разрешение действует только до конца 2024 года.

При этом важно, что будет учитываться мнение экологических и научных кругов, отметила в интервью радио Sputnik член общественного совета Минприроды РФ, руководитель проекта "Сохранение озера Байкал" Екатерина Удеревская.

"Владимир Путин, чтобы обезопасить священный Байкал, дал поручение ОАО "РЖД" совместно с правительством Иркутской области, научными, общественными и экологическими организациями подготовить и представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в районе Байкала при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности БАМ и Транссибирской железнодорожной магистрали. Все это можно обсуждать, готовить предложения. Нужно предусмотреть все нюансы, чтобы Байкалу не было нанесено экологического ущерба", - сказала Екатерина Удеревская.

Она подчеркнула, что, в том, что касается Иркутской области, речь идет о небольшой площади леса.

"По 16 объектам уже проводится экологическая экспертиза. РЖД говорит, что на территории Иркутской области они затрагивают около 41 гектара леса. Это небольшое количество по сравнению с тем, сколько у нас сгорает, и сколько уничтожено вредными насекомыми. В 2017 только сибирский шелкопряд уничтожил более полутора миллионов гектаров", - отметила Екатерина Удеревская.

По ее словам, реконструкция магистралей просто необходима.

"Сейчас должна создаться рабочая группа, РЖД ответственно подошли к работам по расширению магистрали. Важно расширить. Есть места на железной дороге, где один-единственный путь, и пассажирскому поезду приходится по 2-3 часа стоять, чтобы пропускать другие составы, разъехаться невозможно", - сказала Екатерина Удеревская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/