«Таманский групповой водопровод» улучшил водоснабжение в поселке Сенной

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В целях улучшения качества услуг водоснабжения у жителей поселка Сенной специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменили аварийный участок магистрального водовода В-34 протяженностью 364 метра.

Работы проводились в рамках производственной программы.

«Состояние водопроводной трубы неудовлетворительное. Ранее на этом участке из-за высокой степени изношенности стального трубопровода регулярно случались аварии и утечки. Практически через каждые 3-5 см находились либо свищи, либо трещины, полностью устранить которые не представлялось возможным», - пояснил Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

По магистральному водоводу В-34 питьевая вода подается от РЧВ г. Яновского в поселок Сенной, где проживает порядка четырех тысяч человек. В ходе ремонтных работ специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» заменили старую металлическую трубу на новую из пластика низкого давления диаметром 315 мм. Срок службы такой трубы составляет не менее 50 лет. Работы по вводу в эксплуатацию нового участка были выполнены качественно и в короткие сроки. Автомобильный кран для погрузочно-разгрузочных работ предоставила администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района. Новая линия позволит значительно увеличить надежность водоснабжения.

Напомним, ранее в самом поселке Сенной был выполнен комплекс работ по замене аварийного участка водопровода длиной 100 метров и установке пяти новых смотровых колодцев в переулке Маячном.

Всего в этом году РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в рамках своей производственной программы планирует переложить в общей сложности более одного километра водопроводных труб разных диаметров.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"