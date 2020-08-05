Многодетные семьи получат скидки на оплату услуг ЖКХ?

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В России предложили увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. С таким предложением выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Кроме того, она предложила не взимать плату за услуги ЖКХ с семей, где родители лишились работы из-за ситуации с коронавирусом, до момента их трудоустройства.

Поддержка многодетных семей – прерогатива региональных властей, а с бюджетами у регионов сейчас достаточно сложно, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Все льготы, связанные с системой ЖКХ, являются, как правило, льготами регионального уровня. Есть федеральные льготы – плата за коммунальные платежи не должна превышать 22% от общего объема доходов всей семьи, льготы для определенных категорий граждан. Многодетные семьи – прерогатива региональных властей. Ничего плохого в дополнительной поддержке нет, вопрос – справятся ли с этим региональные власти", – считает Валерий Рязанский.

Регионы могли бы взять на себя ответственность за выплату коммунальных платежей семей с 10 детьми, уточнил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Это абсолютные рекордсмены, по таким семьям льготы могли бы быть более существенными, вплоть до того, чтобы регионы на себя взяли ответственность за выплату платежей. Семей, например, с 3 детьми достаточно много, расходы регионов были бы уже достаточно существенны. А дела в бюджетах регионах не очень хороши, общая задолженность по-прежнему большая", – отметил Валерий Рязанский

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/