В Госдуму внесут законопроект о борьбе с травлей в интернете

/В России/

Законопроект о борьбе с преследованием в интернете, включающий судебные запреты, внесут на рассмотрение Госдумы осенью 2020 года, сообщил первый замглавы комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Депутат не уточнил виды и размеры планируемых наказаний за травлю в интернете, но отметил, что предполагается судебный запрет.

«Там даже не столько уголовная ответственность, сколько вводится и внедряется новый институт - институт судебного запрета. Это совершенно новая история для нашего правового пространства», - пояснил Боярский.

Он отметил, что парламентарии вместе с экспертами дорабатывают формулировки документа, а осенью соберется рабочая группа, которая представит законопроект.

Источник: https://www.mk.ru/